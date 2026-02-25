¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢±ÊºîÇîÈþ¤È18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡¡¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡Ù¤Ç¡Èò¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¡É¤Î¹Ö»Õ¤Ë
¡¡±ÊºîÇîÈþ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë4·î´ü¤ÎTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡Ù¤Ë¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡Ù±ÊºîÇîÈþ¤¬¼ç±é¤ÎÉ¬Á³À¡¡Ê¼Æ£¤ë¤ê¤Î¿·¶ÃÏ¡õTBS´ÇÈÄ±é½Ð¿Ø¤¬½¸¤¦
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÈÓ¿æ¤3Ç¯°®¤ê8Ç¯¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÅÁÅý¤¢¤ëò¿¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤È¡¢¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ëò¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿ÍÀ¸±þ±ç¥É¥é¥Þ¡£¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥êー¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÊ¼Æ£¤ë¤ê¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÄÚ°æÉÒÍº¡¢¡Ø¤³¤ÎÎø¤¢¤¿¤¿¤á¤Þ¤¹¤«¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î²¬ËÜ¿¸ã¡¢¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¶â»ÒÊ¸µª¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Î±Êºî¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¡¢50ºÐ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¡È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¡É¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Èò¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¡É¤ÇÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ëÂÔ»³¤ß¤Ê¤È¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¾¾»³¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤È¤¬ÄÌ¤¦¡Èò¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¡É¤Î¹Ö»Õ¡¦Âç¹¾¸Í³¤Ìï¡£¼«¤é°®¤ê¤ÎÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¹ç½½Ê¬¤Ë»£±Æ¤ËÄ©¤à¾¾»³¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤Ï¥ê¥Öー¥ÈÁ°¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢TBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¤Ï½é½Ð±é¡£ËÜºî¤ÇTBS¤ÎGPÂÓ¥É¥é¥Þ3ÏÈ¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥êー¥È½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡Âç¹¾¸Í¤Ï¡¢¤¢¤ë»ö¾ð¤«¤éÂ¾¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤Î¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿·øÊª¤Ê¡Èò¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¡É¤Î¹Ö»Õ¡£½Õ¤«¤é¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ò¿¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¿¦¿Íµ¤¼Á¤æ¤¨¡¢¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤Î¸½Âå¤äÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¤ß¤Ê¤È¤ÎÆ¯¤¯¥¹ー¥Ñー¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤ÇÁ¯µû¥³ー¥Êー¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤éÅ¹°÷¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤«¤ÊÁÈÄ¹¡×¤ÈÌ©¤«¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Êºî¤È¾¾»³¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¿Í¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ð¤¦¤Ê¡Ù°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£±Êºî¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾¾»³¤â¡Ö18Ç¯·Ð¤Ã¤Æ´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎºÆ¶¦±é¤¬³Ú¤·¤ß¡£±Êºî¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤ÆË½¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ÎÌò¤òò¿¥Í¥¿¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢±Êºî¤Ï¾¾»³±é¤¸¤ëÂç¹¾¸Í¤ò¡ÖÎÏ¶¯¤¤¿§±ð¤ò´¶¤¸¤ë¡È¥«¥Ä¥ª¡É¡×¡¢¾¾»³¤Ï±Êºî±é¤¸¤ë¤ß¤Ê¤È¤ò¡ÖÄ«ÃëÈÕ¤É¤³¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡ÈÇ¼Æ¦´¬¤¡É¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Èò¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¡É¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊËÜÊª¤Î¹¾¸ÍÁ°ò¿¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤¬ò¿´Æ½¤¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºÌ¤ëò¿¤âÆ±Å¹¤Î¿¦¿Í¤¬°®¤Ã¤¿ËÜÊª¤Îò¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡ÊÂç¹¾¸Í³¤ÌïÌò¡ËÁ°²ó¤Î¶¦±é¤«¤é18Ç¯¤¿¤Á¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¡¢¤Þ¤¿±Êºî¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤Ç¤â¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä±Êºî¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êË½¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤¬±é¤¸¤ëÂç¹¾¸Í¤Ï¡¢¿¦¿Íµ¤¼Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¾Ð¤ï¤Ê¤¤·øÊª¤ÊÃË¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡¡Êª¸ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªò¿¤ò°®¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°®¤ì¤Ð°®¤ë¤Û¤É¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡×¤È¿·¤·¤¤²ÝÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î°ã¤¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¡¢Æü¡¹Àï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ò¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬ÉñÂæ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾¾ËÜÍ§¹á¡ÊÊÔÀ®¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ë¡¿±×ÅÄÀé°¦¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ËÂç¹¾¸Í¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ºÄ´ÍýÇò°á¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯·è¤Þ¤ê¡¢ò¿¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ëÊý¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÂç¹¾¸Í¤ÏÂç¹¾¸Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¥Ó¥¿¤Ã¤È¤¯¤ëÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¾¾»³¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬Ç¾Î¢¤Ë¥É¥ó¤ÈÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ç±é¤Ë±Êºî¤µ¤ó¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤é¤¢¤Î±Ç²è°ÊÍè¤Î¶¦±é¤«¤â!?¡¡¤È¡¢¤ªÆó¿Í¤¬»þ¤ò·Ð¤ÆÂ·¤¦²è¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¾¾»³¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤È¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿³ØÀ¸¤Îº¢¡¢±Ç²è´Û¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¾¾»³¤µ¤ó¤¬½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ç¥¹¥Îー¥È¡Ù¡Ø¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥á¥¿¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¡Ø¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¤Î¿¹¡Ù¡Ø¤¦¤µ¤®¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤½¤·¤Æ¡Ø¿Í¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ð¤¦¤Ê¡Ù¡£¥Ç¥Ó¥åー¤µ¤ì¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿¦¼ï¤äÀ³Ê¤ÎÌò¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÌ¿¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¾¸Í³¤Ìï¤â¾¾»³¤µ¤ó¤À¤«¤é³è¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÜÆÉ¤ß¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ó¥¿¤Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡±Êºî¤µ¤ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ò¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ä¤½¤Î¼þ°Ï¤ÎÇ»¤æ～¤¤¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤ÎÍÍ»Ò¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë