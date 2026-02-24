タレントの蒼井そらが24日、自身のインスタグラムを更新。美肌際立つアップ写真を公開した。



【写真】麗しのツヤツヤ肌…双子のママとは思えない若々しさ

「最近の朝。あれこれ使うより、1軍アイテムにおまかせ。ちゃんと信頼できるものだけで、十分」とつづり、頭にタオルを巻いたスキンケア直後の自撮り写真を披露。しわのないスベスベ肌のほおに手を添え、カメラ目線でまっすぐ前を見つめている。



過去には糸リフトによる整形やファスティング(断食)ダイエットなどを明かし、SNSでもこだわりの美容液を紹介するなど美への関心は高い。2019年に双子の男児を出産したママとは思えぬツヤ肌に、ファンからは「綺麗なお顔。美少女」「めっちゃ美人で綺麗で可愛いくて肌がサラツヤしてますね」「いい めちゃくちゃいい」「美しい天使」「ピチピチですやん!」といった絶賛のコメントが集まっている。



蒼井は公式プロフィールでは1983年11月生まれの42歳だが、2021年に自身のYouTubeチャンネルで1981年生まれであることを告白。公式上の生年月日は変更していない。



（よろず～ニュース編集部）