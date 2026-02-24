実写版『ONE PIECE』キャスト、侍ジャパンの始球式に登場！Netflixでライブ配信

Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』のシーズン2＝“INTO THE GRAND LINE”が3月10日（火）より世界独占配信する。

配信まで1か月を切り、遂にワールドツアー（日本を含む世界13ヶ所で開催）がスタート。早速23日には主人公モンキー・D・ルフィ役のイニャキ・ゴドイの母国メキシコでイベントが開催されるなど、世界中の冒険心を刺激する“航海”は既に始まっている。

そしてこの度、イニャキ扮するルフィによる“想いが込められた”ナレーションとともに、シーズン1で描かれた“東の海（イーストブルー）”での波乱と感動の大冒険を振り返る映像が解禁。

さらに、3月に開催される2026ワールドベースボールクラシックの日本国内でのライブ配信をNetflixで行うことにちなんで行われるスペシャルコラボレーションの情報も解禁。

侍ジャパンの初戦である3月6日（金）日本 VS チャイニーズ・タイペイ戦で、5人揃って初来日となる“麦わらの一味”のキャスト、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが登場し、始球式に挑戦することも明かされた。

Netflix実写版『ONE PIECE』シーズン2、キャスト5名来日決定！本予告が解禁 Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』のシーズン … Netflix実写版『ONE PIECE』シーズン2、キャスト5名来日決定！本予告が解禁

シーズン1を振り返り！

世は大海賊時代――偉大なる海賊に憧れるルフィが海賊王を目指して大海原へ！ 解禁された映像では、シーズン1で描かれた、“東の海（イーストブルー）”での大冒険の一端がエモーショナルに映し出される。

当初は独りで海へと繰り出したルフィだったが、冒険の中でゾロ、ナミ、ウソップ、サンジという信頼できる仲間たちと出会っていく。そして、バギーやアーロンといったあらゆる強敵たちとの熾烈な戦いを経て、絆を深め、たくましく成長したルフィと“麦わらの一味”。そんな彼らがシーズン2で突入するのが、気候は荒れ狂い、猛者たちが集い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海“偉大なる航路（グランドライン）”だ。

それぞれに壮大な夢を抱く仲間たちは、絆を力に変えながら新たな冒険へと乗り出すが、容赦なく次々と強者の洗礼が襲いかかる。“国をも巻き込む非道な計画”を企む秘密犯罪会社バロックワークスの襲来がその筆頭だが、一味はどのように彼らへ挑んでいくのか。

さらに新たな出会いも一味を待ち受けている。彼らが訪れる“冬島”ドラム島では、モフモフしていて帽子と青っ鼻がトレードマークのトナカイ、トニートニー・チョッパー(英語の声とフェイシャルキャプチャー:ミカエラ・フーヴァー)との出会いも。未知なる危険と新たな出会いに満ち溢れたシーズン2の配信は間近に迫っている。この振り返り映像で予習をしておけば、スケールアップしたシーズン2の大冒険を最大限に楽しめること間違いなしだ。

始球式に麦わらの一味が登場

【Netflix スペシャルコラボレーション概要】

2026ワールドベースボールクラシック：チャイニーズ・タイペイ 対 日本（日本初戦）

3月6日（金）18：00〜 Netflixでライブ配信開始予定、19：00試合開始

※Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2始球式は、19：00の試合開始前に実施予定でNetflixにてご覧いただけます。

Netflix配信リンク：https://www.netflix.com/WBC2026ChineseTaipeivsJapan

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.