おのののか「DMが殺到」 “牡蠣のオイル漬け”レシピを公開「家で食べられる牡蠣史上ダントツ美味しくて」
1児の母でタレント・おのののか（34）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。友人に教わったという“牡蠣のオイル漬け”のレシピを詳しく紹介し、反響を呼んでいる。
【写真】「DMが殺到」手作り“牡蠣のオイル漬け”を披露したおのののか
おのは「お友達に教えてもらった牡蠣のオイル漬け ストーリーに載せたら レシピ教えてとDMが殺到」と明かし、手作りのオイル漬けを写真と動画でアップ。写真には「身がギュッと濃厚になってて美味―！赤唐辛子のピリッとも美味―!!こりゃ週一で作るぞ??」と記しており、そのおいしさを興奮気味に伝えている。
投稿では、「牡蠣って本当、美味しいよねぇ」とつづり、「お友達の許可をいただいたので載せさせていただきます〜！」と材料や調理手順を丁寧に公開した。
準備するのは、牡蠣、にんにく、しょうがといった食材に、オリーブオイル、酒、醤油、ディルの調味料。弱火で炒めたにんにくとしょうがに牡蠣を加え、酒と醤油で味を整えるシンプルな工程だが、「わたし的ワンポイントアドバイス」と細かなコツも紹介。「牡蠣に火を通す時絶対動かさない！（牡蠣の身が縮まらない）」など、実践的なアドバイスも添えた。
完成したオイル漬けは、バケットにクリームチーズとともにのせたり、パスタに和えたりするのもおすすめだという。「家で食べられる牡蠣史上ダントツ美味しくて 冬よ終わらないでくださいという感じ」と、あふれる“牡蠣愛”をつづった。
この投稿にファンからは「美味しそう」「お腹空いた〜」などのコメントが寄せられている。
