¡Ö¿·¿Í¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡ª¡×Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ø¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ëÇÍÅÝ¡¡¿ÈÂÎ¤ò²õ¤¹¤È¡Ö¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈó¾ð¤Ê¥¯¥ÓÀë¹ð

´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¦¼ï¤ò´«¤á¤é¤ì¤ÆÌµÍý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡Ä¡Ä¡×¤È¼ºË¾¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¶å½£ÃÏÊý¤Î40Âå½÷À¡ÊÁÇºà¡¦²½³Ø¡¦¿©ÉÊ¡¦°åÌôÉÊµ»½Ñ¿¦¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëµá¿Í¤Ë±þÊç¤·¤¿ºÝ¤ÎÉÔÌÓ¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¿©ÉÊÀ½Â¤¤ÎÇÉ¸¯¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤¿¤é¡Ø¤ªÁÝ½ü¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯¸À¤ï¤ì¡×
Êç½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡ÖÄù¤áÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈµñÀä¤µ¤ì¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤¹¤°±þÊç¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ª¡©¡×¤ÈÆâ¿´¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤Êç½¸¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ò¤®¤È¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤ÎÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÊÊ¸¡§¶°æÍ¤çý¡Ë
Á´¤¯¤ÎÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÍÅÝ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë
À¶ÁÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Îº¬´´¤òÃ´¤¦ÂçÉÂ±¡¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö1Æü¤Ë²¿Âæ¤âµßµÞ¼Ö¤ä¹ñ¤¬»ØÄê¤¹¤ëÆñÉÂ´µ¼Ô¤¬¾Ò²ð¾õ¤ò·È¤¨¤Æ²¿¿Í¤âÍè¤ëÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£»ÜÀß¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬·ã¤·¤¤¿¦¾ì¤Ç¡¢½÷À¤ÏÌ¤·Ð¸³¤ÎÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Ë½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø¿·¿Í¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡Ù¤È¤«Á´¤¯¤ÎÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÍÅÝ¤òÍá¤Ó¤»¤ë»ÏËö¡×
¡Ö½µ6Æü½Ð¶Ð¤Ç¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤·¤Æ¤¿¤éÈ¾·î¸å¤Ë¼ê¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡£ºÇ½é¤Ïáã¤ì¤Æ¤¿¤¬¼¡Âè¤Ë·ãÄË¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢½¢Ï«º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
°å»Õ¤«¤é¡Ö½ÅÅÙç§¾ä±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤ÏÈó¾ð¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½¢Ï«º¤Æñ¤Ê¤é¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¼¡¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤Ç¡¢Ã»´üÇÉ¸¯¤«¤éÄ¹´ü¡¢Ìµ´ü¸ÛÍÑ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¾¸ÛÍÑ¤Ø¤È¡¢£´Ç¯¤«¤±¤ÆÃå¼Â¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÄ¹Ç¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤ËÅ¾¸þ¤Ç¤¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë½ÐÍè»ö¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÍýÉÔ¿Ô¤Ê²ò¸Û¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼«ÎÏ¤Ç´õË¾¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
