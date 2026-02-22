ÎëÌÚÍ£¿Í¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡ª¡Ä¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬¹â°æ¹¬Âç¡õÄ®Ìî½¤ÅÍ½êÂ°¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ä
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤È¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Æ²°ÂÎ§¤Î¸å³ø¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿ÎëÌÚÍ£¿Í¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï27»î¹ç½Ð¾ì5¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Ç¤Î³èÌö¤ò·Ð¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬¸ø¼°Àï23»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤Î¹â°æ¹¬Âç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤È¹â°æ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Ä®Ìî¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï½øÈ×¤³¤½¥Á¥ã¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ËË³¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¼¡Âè¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¹¶ËÉ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£28Ê¬¤Ë¤ÏÎëÌÚ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ÎÀµÌÌ¤Ø¡£¤½¤Î5Ê¬¸å¤Ë¤ÏÎëÌÚ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï38Ê¬¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥í¥¤¤¬Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤Ç¾å²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï60Ê¬²á¤®¤Ë3ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¤·¡¢Ä®Ìî¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï63Ê¬¤Ë¤Þ¤¿¤â¥È¥í¥¤¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é·èÄêµ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¹¥Æ¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ìÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡74Ê¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÎëÌÚ¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÎëÌÚ¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤«¤é4Ê¬¸å¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£85Ê¬¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬CK¤«¤é¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢»î¹ç¤Ï2¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï3·î1Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï28Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¡2¡Ý1¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡38Ê¬¡¡¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë
2¡Ý0¡¡74Ê¬¡¡¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë
2¡Ý1¡¡85Ê¬¡¡¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë
