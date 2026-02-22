【義母が絶縁されるまで】会員限定エピソード：「自分がすべて！」なヤバい義母＜後日談：嫁の気持ち＞
私（アスカ）は、夫のシュンスケと息子のソウタとの3人暮らしです。シュンスケの母、つまり私にとっては義母にあたる人物は、それはそれは興味深い人でした。義母は自分の感情だけがすべて。シュンスケは今までどうやって一緒に暮らしていたんだろう……。きっと気苦労も多かったんだろうな……。出会ってすぐにそんな風に思わせる人はなかなかいません。結果的に私たちは義母に黙って引っ越すことになりました。
アスカさん、どこまでも冷静ですね。義母に黙っての引っ越しは成功したものの、義母が今何を考えているのか、パート先のご友人ササキさんに何を言われたのか、シュンスケさんとアスカさんが知る由もありません。ただアスカさんが常日頃から考えているのは、全力で家族を守ること。もし今後も義母の暴走があるようだったら、写真の共有の停止や法的手段も一考に入れているのだそう。願わくばそんなことにはならないでほしいですが、こればかりは神のみぞ知る……ということなのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
