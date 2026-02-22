猫映画『CatVideoFest』より場面写真という名の猫画像が届いたので、ここに猫をいっぱい載せる

ネコ好き必見、ネコ動画だけを集めたネコ動画『CatVideoFest』より、場面写真という名のネコ画像が届けられた。ご存知のように当メディアTHE RIVERは主に洋画/海外ドラマの専門媒体であるが、『CatVideoFest』は立派な映画なので、ここに正々堂々とネコ画像をいっぱい掲載する。これは映画の場面写真だから。ね？

『CatVideoFest』とは、2016年から毎年開催され、今やアメリカ国内のみならず、カナダやヨーロッパを含む世界各地・350館以上の劇場で上映されてきた、世界的に愛されるフェスティバル。特にアメリカでは毎年大ヒットを記録し、観客動員数は年々増加。昨年は興行収入100万ドルを突破するなど、“ネコ動画をみんなで観る”という特別な体験が、多くの人々を劇場へと引き寄せている。笑顔と癒しに包まれる73分は、まさに「ネコ好きのための夢の時間」だ。

また本フェスティバルは、観ること自体がネコたちの支援につながるという、やさしい想いも大切にしている。チケット収益の一部は動物保護団体へ寄付され、2019年以降、世界各国での上映を通じて累計15万ドル以上の支援金が集まり、多くのネコたちの命が救われてきた。日本での上映においても、収益の一部は、ネコの保護活動や医療支援、里親支援など、支援を必要とするネコたちのために活用されるという。

さらに映画からは、『CatVideoFest』オリジナルぬりえも到着。デジタルでも紙でも、お好きなように塗って楽しもう。

『CatVideoFest』は2026年2月20日より期間限定で日本初上映。73分。配給はローソン・ユナイテッドシネマ。