『Golden SixTONES』新企画でジェシーとイモトアヤコが大ゲンカ!?「女子しっかり！」「男子うるせーな！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月22日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21陣～）に奈緒、イモトアヤコがゲスト出演する。

■奈緒とイモトアヤコがバラエティ初タッグ

過去にドラマ共演歴はあるものの、バラエティでは初タッグのふたり。奈緒は「イモトさんの眉毛が太いのが新鮮。興奮してます」とテンション爆上がり。

一方のイモトは、男子校ノリのSixTONESに「めちゃくちゃいい匂い。びっくりしました」とギャップ萌え。そんな和気あいあいの一同が、この後まさかの大ゲンカ!? 新企画のリズムゲームで男子VS女子の戦いが勃発する。

■そらジローの激走に奈緒も大興奮！「行け行け！勝ってるよ！」

最初のゲームは「そらジローチャレンジ」。日テレのお天気キャラクター・そらジローが様々な試練に挑み、ゲストとSixTONESが「できる？」「できない？」を予想するゲームだ。

そらジローと面識のない奈緒とイモトも「相撲が得意な人気者ですよね」と予習は万全。正解すればご褒美グルメとして奈緒の大好物である薬膳タッカンマリをゲットできるが、はたして何問正解できるか？ 進行役はロッチのふたりが務める。

1問目は、そらジローの全力疾走が激アツの競争企画「そらジロー VS cocobo！5メートル走 勝てる？勝てない？」。これまでネコ型配膳ロボットや韓国の宅配ロボットを相手に名勝負を繰り広げてきたそらジローに最大の刺客が登場。最先端知能を搭載した警備ロボット「cocobo」が参戦する。警備員の代わりに巡回警備や点検業務を行うスーパーロボを相手に、そらジローは勝てるのか？

今回は直線ではなくカーブありのコースで対決。予想の参考に、スタジオにcocoboが登場。その実力を測るため、イモトがcocoboと対決し、スタジオを大爆走。ジェシーもcocoboとデッドヒートを繰り広げ、スタジオは大盛り上がりとなる。

cocoboの走りを見た奈緒は「もしかしたら、気を使って減速するんじゃないか」と、警備ロボットの特性がアダになると予想、そらジローの勝利に期待するが…。

正解VTRでは、おなじみのそらガール・倉田瑛茉の声援を受け、そらジローが全力疾走。スタジオの奈緒も「行け行け！ 勝ってるよ！」と大絶叫する。はたして勝負の行方は？

さらに、「そらジローは列車の揺れに耐えることができる？できない？」「だるま落としができる？できない？」など難問続々。予想の参考に、みんなで列車の揺れを体験するはずが、なぜか手押し相撲対決が勃発。さらに奈緒は人生初のだるま落としで大惨事となる。

最後はそらジロー＆くもジローがスタジオに登場し、「フルーツ剣刺し」に生チャレンジ。できるかできないかを予想する一同は「視野が狭くて失敗する」「意外と本番に強い」と意見が真っ二つに分かれるが…。いざチャレンジが始まるとそらジロー＆くもジローは予想外の動きで一同の度肝を抜き、「わー！」「えー！」とスタジオ騒然の結末に。

■新感覚リズムゲーム「セッションハイスクール」にみんなで挑戦

リズムに合わせて机をたたき、曲を完成させる新感覚リズムゲーム「セッションハイスクール」にみんなで挑戦。ドレミファソラシドをひとり1音担当。自分の音のバーが机のイラストとピッタリ重なった瞬間にたたくと音が鳴り、みんなで何の曲を演奏しているかを当てる。問題は全4曲。全員正解できたらご褒美グルメの豚骨ラーメンをゲットできるが、正解した曲数に応じてラーメンが豪華になるため、目指すは全問正解だ。

奈緒は「小学校のときに小太鼓をやっていたので、たたくのは自信があります」と持ち前のリズム感を発揮してご褒美ゲットを目指すが、ゲームはまさかの大波乱。タイミングがズレまくってまったく音を出せないジェシーとイモトが責任をなすり合い。「女子しっかり！」「男子うるせーな！」と大ゲンカに。

普段は冷静な松村北斗もコメントがしどろもどろに。さらに、どさくさに紛れてロッチ・中岡創一も七変化。奈緒も「席替えしたいです！」と立ち上がり、スタジオは大荒れとなる。はたしてみんなで力を合わせ、正解にたどり着けるか。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

02/22日（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：奈緒、イモトアヤコ

進行：ロッチ

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/