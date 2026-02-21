µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¦´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¤é¡¢¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê ±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡¡¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡×Í½¹ð¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¶ä°ÉBOYZ¤ÎÊ÷ÅÄÏÂ¿¤ÈÇÐÍ¥¤Î¼ãÍÕÎµÌé¤¬W¼ç±é¡¢ÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò¤¬10Ç¯¿¶¤ê¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡¡¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡Ù¡Ê3·î27ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¡ß¥Î¡¼¥¹¥ê¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
º£¤«¤é23Ç¯Á°¡½¥í¥Ã¥¯±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó»á¸¶ºî¡¦µÜÆ£´±¶åÏº»áµÓËÜ¡¦ÅÄ¸ý¤Î½é´ÆÆÄºî¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ù¡£¤½¤Î·ÏÉè¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¿·¤¿¤Ê²»³ÚÀÄ½Õ±Ç²è¡¢ÅÄ¸ý¤Î10Ç¯¿¶¤ê¤Î´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡¡¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
1978Ç¯¡£¤ï¤º¤«1Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥í¥Ã¥¯¡¦¥·¡¼¥ó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤âSNS¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤»þÂå¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢³Ú¶Ê¤âÏ¿²»¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¥ì¥³¡¼¥É¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁÏ¤ê¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡ÚD.I.Y.¡Û¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ç²»³Ú¶È³¦¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼«¼ç¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÃåÀÊ¤¬¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿ôÂ¿¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬½¸¤¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¡£¤¤¤Þ¤äÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸¶ÅÀ¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤--¤¿¤À¡¢¼«¤é¤ÎÉ½¸½¤ò¿®¤¸¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬»Ä¤·¤¿²Ð¼ï¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃÏ°úÍº°ì¤Ï¤½¤Î¼«Í³¤ÇÀ¸¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿°ÛÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ê²»³Ú¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤ì¤ò¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤È¾Î¤·¡¢¼«Ãø¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥æ¡¼¥¤¥Á¡ÊÊ÷ÅÄ¡Ë¡¢¥â¥â¡Ê¼ãÍÕ¡Ë¡¢¥µ¥Á¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¡¢Ì¤ÃÎ¥ò¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¡¢DEEP¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ò´Þ¤à¹ç·×8¿Í¤Î¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±ÇÁü¤È¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëTOKAGE¡¢íÂíà¡¢²òË¶¼¼¡¢¥í¥Ü¥È¥á¥¤¥¢¤Î4ÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥É¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¾åµ5¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÃÀ¤»Ò¡ÊÃæÅç¥»¥Ê¡Ë¡¢S-TORA¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¡¢¥Ò¥í¥ß¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¸£°ú¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊªÁü¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¹¥È¥ë¥º¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¥â¥â¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·¡¢²»³Ú¤ÎÃÎ¼±¥¼¥í¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤¬¤ÆÅìµþ¥Ñ¥ó¥¯¥·¡¼¥ó¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤Ê¤ë¥æ¡¼¥¤¥Á¡£80Ç¯ÂåÆüËÜ¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÁÀâÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¡¦TOKAGE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼·ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¥â¥â¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¥Ñ¥ó¥¯Àº¿À¤Î»ý¤Á¼ç¡¦¥µ¥Á¡£²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ë°ìÊý¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤ò¸«¤»¤ë²òË¶¼¼¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Ì¤ÃÎ¥ò¤Ï¡¢±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç·Ù»¡¤Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤¯¤é¤¤Íú¤±¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¤â¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤ó¤«Íú¤«¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¾×·âÅª¤Ê°ìËë¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÈÌµÉ½¾ð¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡¢·è¤·¤Æ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤íÂíà¤Î¥Ù¡¼¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ëDEEP¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±ÇÁü¤ÎBGM¤Ë¤Ï¡¢Ê÷ÅÄ¤È¼ãÍÕ¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡ÖÀëÀïÉÛ¹ð¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·àÃæ¥Ð¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¶¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¡¢¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ZELDA¤ÎÅö»þ¤Î³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¡£²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥â¥âÎ¨¤¤¤ë¡ÖTOKAGE¡×¡¢¥µ¥Á¤È²ÃÀ¤»ÒÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥í¥Ü¥È¥á¥¤¥¢¡×¡¢Ì¤ÃÎ¥òÎ¨¤¤¤ë¡Ö²òË¶¼¼¡×¡¢DEEPÎ¨¤¤¤ë¡ÖíÂíà¡×¤Î4¥Ð¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤òßî¤é¤»¤ë¼ãÍÕ±é¤¸¤ë¥â¥â¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥Ð¥ó¥É¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»þÂå¤ÎÇ®¶¸¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ©¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
