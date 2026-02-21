20ºÐMFÁáÀîÈ»Ê¿¤¬¡ÈJ1¡É½é¥´¡¼¥ë!! ±ºÏÂ¤¬º£µ¨2¾¡ÌÜ¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼3Ï¢Àï7¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¡¢²£ÉÍFM¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï21Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè3Àá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼¤Î³«Ëë3»î¹ç¤Ç2¾¡¤ÈPKÀïÉé¤±1»î¹ç¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î²£ÉÍFM¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï²£ÉÍFM¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Á°È¾14Ê¬¡¢MF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬DF¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ø¥Ñ¥¹¡£FW¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤âÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£Â³¤¯Æ±34Ê¬¤Ë¤ÏDF²ÃÆ£Ï¡¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬ÏÈ¤Î±¦¤Ë¤½¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â±ºÏÂ¤¬¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤º»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¸åÈ¾10Ê¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼FWÈîÅÄÌîÏ¡¼£¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿DF²®¸¶ÂóÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿DF´Øº¬µ®Âç¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£GKÌÚÂ¼Î¿Ìé¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò´Øº¬¤¬¼«¤é²¡¤·¹þ¤ß¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬Íí¤à¹¶·â¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë²£ÉÍFM¤ÏÅ¨¿Ø¤ËÆþ¤ë¾ìÌÌ¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¤â¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¸åÈ¾32Ê¬¡¢MFÅ·Ìî½ã¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤éÈ¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÏÈ¤Îº¸¡£Æ±33Ê¬¤Ë¤âÅ·Ìî¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤Î¾å¤ËÈô¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ä±ºÏÂ¤Ï¸åÈ¾38Ê¬¤ËMFÁáÀîÈ»Ê¿¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÁê¼êGK¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤òMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤·¤ÆÁ°Àþ¤ÎÁáÀî¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£ÁáÀî¤¬¤³¤ì¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é30ÉÃ¤â·Ð¤¿¤º¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡20ºÐ¤ÎÁáÀî¤Ï2023Ç¯¤Ë¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢24Ç¯ÅÓÃæ¤ËÅö»þJ2¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢±ºÏÂ¤ËÉüµ¢¤·¤¿ºòÇ¯¤ÏJ1¤Ç5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¤Ï³«Ëë3»î¹ç¤Ç2»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢µÏ¿¤È¤·¤Æ¤ÏJ1¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÎ®ÄÌ·ÐºÑÂè½Ð¿È¤Î¥ë¡¼¥¡¼MF¾¾±Êñ¥ÂÁ¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2-0¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
