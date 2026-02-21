Æ¬¤ÎÃæ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏŽ¤¤Ê¤¼¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Äºã¤¨¤¿¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¿ÍŽ¤Áê¼ê¤òº¤¤é¤»¤ë¿Í¤Î·èÄêÅª°ã¤¤
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÌîÏÂ´ð¡ØÀ¤³¦´ð½à¤Î¡Ö¼ÁÌäÎÏ¡×¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÃæµïÀµ¹ÌäÂê¤Ç¤Î3Ê¬¤Î¼ÁÌä
¼ÁÌä¤Î¡È¥¤¥½¥³²½¡É
¡ÈÆüËÜ¿Í¤Î¼ÁÌäÎÏ¡É¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤¹³Ê¹¥¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯1·î27Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÃæµïÀµ¹ÌäÂê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¿·Ê¹¤ÎË¾·î°áÁº»Ò(¤â¤Á¤Å¤¤¤¤½¤³)µ¼Ô¤Ï¡¢»ö·ï¤Î³µÍ×¤òºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÅ¾å¤Ë¤¤¤¿¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤é¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ê¤é¡¢¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¼ÁÌä¹Ô°Ù¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Ìä¤¤¤¿¤À¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÂê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë3Ê¬¤âÏÃ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
ÅÓÃæ¡¢Èï³²¼Ô½÷À¤ÎA¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾¡¼ê¤Ë¿äÂ¬¤·¡ÖÈà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î1·î¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ«ÁÈ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÁÈ¹ç°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÆü»Þµ×ÁêÃÌÌò¤ÎÂàÇ¤¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤ê¤È¡¢¼ÁÌä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¼«¿È¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ä¤Õ¤¿¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿3Ê¬¤Ë¤âµÚ¤Ö¡È±éÀâ¡É¤ÎÄù¤á¤Ç½Ò¤Ù¤¿¼ÁÌä¤â¡¢¼Â¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÓÃæ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ó¤êÆ»¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µó¶ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¼ÁÌä¤òÊ¹¤¤¤¿ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂ¨ºÂ¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Û¤«¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¡¢»ö·ï¤Î¤³¤È¤è¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï°ìÂÎ²¿¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¸½¤Ë¡¢²ñ¸«¸å¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢Ë¾·îµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡ÖÄ¹¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
ËÜÍè¡¢µ¼Ô¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¼ÁÌä»ö¹à¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤À¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¼ÁÌäÆâÍÆ¤òÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Þ¤È¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¡¢Åö½é¤ÎÁÛÄê¤«¤éÈ¯¸À¤¬Ã¦Àþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
£¤Ï¤Ê¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òµ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤¤¤¿
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤¬¡¢Ë¾·îµ¼ÔÆÃÍ¤Î¸ÀÆ°¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ë¾·îµ¼Ô¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¤Î¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢²ñµÄ¤ä¾¦ÃÌ¤Î¾ì¤Ç¼ÁÌä¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¡£
ÌµÏÀ¡¢¢¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤ÆÃ¦Àþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
Â¾Êý¡¢£¤Î¼ÁÌä¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥»¥ß¥Ê¡¼¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Î¾ìÌÌ¤òµó¤²¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Á°¿¶¤ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Âç»ö¤Ê¾¦ÃÌ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÁÛ¤¤¤¬Êç¤Ã¤¿µó¶ç¡¢¡Ö»ä¤¬»×¤¦¤Ë¡Á¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤òÆÍ¤¤¤Æ½Ð¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡È3Ê¬´Ö¤Î°Õ¸«É½ÌÀ¡Üµó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Î¼ÁÌä1¸Ä¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
²¿¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ã¯¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¤¿¤À¡¢¤¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Óµ¼Ô²ñ¸«¸å¤ÎSNSÆ±ÍÍ¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡ÖÄ¹¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¥Ð¥º¤ë¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Î¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÁÌä¤Ø¤ÎÆ³Æþ¡¢Á°¿¶¤ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤íÁê¼ê¤Ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò´µ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢Ë¾·îµ¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Î¡ÈÇ®ÊÛ¡É¤Ï¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤ÎÄÌ¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¼ÁÌä¤ÏÂç»ö¤Ê³ÍÊª¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÉð´ï¡É
¤³¤¦¤·¤¿¼ÁÌä¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡È°Õ¸«É½ÌÀ¡É¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤«¤é¡¢²ñµÄ¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¼ÁÌä¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Î°ÕÌ£¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤
¸å¤Û¤É¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼ÁÌä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤Îµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤é¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¯¥È¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢Áê¼ê¤ÎÈë¤á¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤¡¢ËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤«¡£¤½¤Î¾¡Éé¤Ë¾¡¤Á¡¢Âç»ö¤Ê³ÍÊª¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Éð´ï¤ÎÀºÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ë¤·¡¢ËÜ½ñ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç³ÍÊª¤òÁÀ¤¦¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¼ÁÌä¤«¤é¥Î¥¤¥º¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÇÓ½ü¤·¡¢¤½¤Î½ãÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÀ¤Ã¤¿³ÍÊª¤òÊá¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÅþÄìÉÔ²ÄÇ½¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÁÌä¤¹¤ëºÝ¤Ë»×¤¤µ¯¤³¤¹¤Ù¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¹¤Êý¡¢Ê¹¤¤¿¤¤ÆâÍÆ¤¬¤¤¤«¤Ë¡È¥¤¥½¥³²½¡É¤»¤º¡¢´Ê¤Ë¤·¤ÆÍ×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÁÌä¤ÇºÇ¤âÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¡¢
¤½¤ì¤Ï¼«¸Ê¼çÄ¥¤À¡ª
¢£ÌäÂêÂç¤¢¤ê¤Î4¤Ä¤Î¼ÁÌä¹àÌÜ
Áê¼ê¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤À¤±
¼Áµ¿±þÅú¤Î¾ì¤Ç¡¢¤è¤¯¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¡£1Ç¯Á°¤Ë½Ð¤¿Á°ºî¤Ï¥Û¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎø°¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¿´¶¤ÎÊÑ²½Åù¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Ï¡¢¥¥ã¥éÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±½±¤¤³Ý¤«¤ë¥¾¥ó¥Ó¤ÎÈý´Ö¤ò3²ó»Ø¤Ç¤Ê¤¾¤ë¤ÈÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤¬ÂçÊÑÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼3²ó¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
°ìÆÉ¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¤Ê¤«¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¼ÁÌä¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤í¤¦¤«¡£Ç°¤Î¤¿¤á¡¢Åú¤¨¤Ï4¤Ä¤À¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿ÍýÍ³¡¢1Ç¯´Ö¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ÎÍÌµ¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Î¼åÅÀÀßÄê¤ÎÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
1²ó¤Ë4¤Ä¤â¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎÌäÂê¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¤Î¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤¤ËÌäÂê¤¢¤ê¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂêÂç¤¢¤ê¤Î¡È¼ÁÌä¤Î¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¡É¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Â¿Ë»¤ÊÁê¼ê¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¼ÁÌä¤Î¿ô¤Ï¿ôÌä
¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤é¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±µÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ê¹¤«¤ì¤ë¤Û¤¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Î¤È¤¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ½é¤Î¼ÁÌä¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÏÀ¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤È¤¨ÆâÍÆ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á´Éô¤Î¼ÁÌä¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Á°¹à¤Ç¸«¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤â¡È¥¤¥½¥³²½¡É¤Î°ì¼ï¤À¡£
3Ê¬¤ËµÚ¤ÖË¾·îµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÁêÃÌ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Åú¤¨¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÁÌä¤ÎÄ¹¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¤Ç·«¤ê¤À¤µ¤ì¤¿Ìä¤¤¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤È¤¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ï»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤É¤¦¤Ë¤«µÄ»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¾ò·ï¤Ï¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¼Áµ¿¤Î¾ì¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î²ñµÄ¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤È¤ê¤ï¤±Ê¬¹ï¤ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢µö¤µ¤ì¤ë¼ÁÌä¤Î¿ô¤Ï¿ôÌä¤Î¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Âç»ö¤Ê¡ÈÆó¤ÎÌð¡É¡È»°¤ÎÌð¡É¤òÊü¤Ä»þ´Ö¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¤Î¼ÁÌä¤Î¾ì¹ç¡¢¡È¿ô¼î¡É¤È¤·¤ÆÏ¢¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆÀ¤Æ¤·¤ÆÊäÂÅª¤Ê¼ÁÌä¤Ð¤«¤ê¡£Áê¼ê¤¬¤½¤Á¤é¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜ¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º³Ëö¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤è¤ë¤ªÁÆËö¤ÊÅú¤¨¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±ÀÂç¤Ê¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Ç¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡È¥¤¥½¥³²½¡É¤òÈò¤±¤ë°Õ¼±¤È¤Ê¤ë¡£»öÁ°¤Ë¼ÁÌä¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¡¢¤«¤ÄÏÀÍýÅª¤ËËÜ´Ý¤Ë»Â¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦½çÈÖ¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢É¬Á³Åª¤ËÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤º¤ËºÑ¤à¡£
¢£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ç»öÂ¤ê¤¿
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àè¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Óµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ë¾·îµ¼Ô¤«¤é¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®Åª¤ËÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤È°Õ¸«¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢Æü»ÞÁêÃÌÌò¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢Æü»Þ»á¤¬²ñ¸«¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÃÆ¤·¤¿¡£
¡ÖÆü»Þ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤é¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Í¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂåÊÛ¤·¡¢Æü»Þ»á¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï²ñ¼Ò¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æü»Þ¤µ¤ó¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤³¤ÇË¾·îµ¼Ô¤¬½Ò¤Ù¤¿¡¢
¡Æü»Þ»á¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò°÷¤Ï²ñ¼Ò¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
£Æü»ÞÁêÃÌÌò¤¬ºÇ½ªÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤
¤È¤¤¤¦ÏÀÅÀ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÈà½÷¤ÎÏÃ¤¹Àª¤¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ç½øÎ©¤Æ¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¡¡Á£¤¬ÅÜ¤ê¡¢µ¿Ìä¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÆü»Þ»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ç»öÂ¤ê¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¢£»ëÄ°¼Ô¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤À¤é¤±¤Î¡ÈÄÞº¯¡É
Æü»Þ»á¤¬ÅöÆü¡¢²ñ¸«¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Îà»÷°Æ·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤Î¿ÍÊª¤Î¹ÔÆ°¤ò»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¾å¤²¡¢Èà²æ¤ÎÁê°ãÅÀ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆü»Þ»áÉÔºß¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¤ä¤äµìÊ¹¤ËÂ°¤¹¤ë¤¬¡¢2015Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿Åì¼Ç¤ÎÉÔÀµ²ñ·×ÌäÂê¤Ê¤É¤Ï³Ê¹¥¤ÎÈæ³ÓºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÉÔÀµ²ñ·×¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÃæµ×Íº¼ÒÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊÆ¸¶È¯¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¦¥§¥¹¥Á¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¡×¤òÁê¾ì¤Î2ÇÜ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë³Û¤ÇÇã¼ý¤·¡¢ÂçÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤¿Ëö¡¢ÉÔÀµ²ñ·×¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÀ¾ÅÄ¸üæâÁêÃÌÌò¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸½¤ì¤º¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌ¾ÌçÅì¼Ç¤¬ÃüÍî¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Ä¤È¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î°ì·ï¤òÆþ¸ý¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤âÆ±¤¸Å²¤òÆ§¤à¤Î¤«¡×¤ÈÄÉµÚ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î¿Í¤â¡ÈÆü»Þ»áÉÔºß¡É¤ÏÀÕÇ¤Æ¨¤ì¡áºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¶òÄ¾¤ËÆü»Þ»á¤Ø¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊó½·»Ùµë³Û¤äÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆü»ÞÅ·¹Ä¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤À¤é¤±¤Î¡ÈÄÞº¯¡É¤ò»Ä¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¼ÁÌä¤Î¡È¥×¥í¡É¤Ç¤âÈÈ¤·¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹
Á°¹à¤Ç¤Î¼ÁÌä¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°Õ¸«É½ÌÀ¤â¡¢¤³¤Î¹à¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¼ÁÌä¤â¡¢¼Â¤Ï¼ÁÌä¤Î¡È¥×¥í¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤âÈÈ¤·¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏË¾·îµ¼Ô°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥À¥é¥À¥é¤È¼ÁÌä¤·¤¿¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¥×¥í¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÁÌä¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¡¢¤½¤·¤ÆÏÀÍýÅ¸³«¤ò¤¤Á¤ó¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸ò¾Ä¤´¤È¤Ç¤âÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»öÁ°¤ËÉ¬¤º¼ÁÌä¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤È
ÏÀÍýÅ¸³«¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤Ù¤¡ª
ÂçÌî ÏÂ´ð¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤«¤º¤â¤È¡Ë
¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1955Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜÎ©ËÌÌî¹â¹»¡¢Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø±ÑÊÆ³Ø²ÊÂ´¶È¡£1979¡Á97Ç¯ºßÊÆ¡£¥³¡¼¥Í¥ëÂç³Ø¤Ç²½³Ø¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯°å²ÊÂç³Ø¤Ç´ðÁÃ°å³Ø¤ò³Ø¤Ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÎ¢Â¦¡¢°åÎÅÌäÂê¤«¤é·ÐºÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£1997Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¤â¼èºà¤Î¤¿¤á¡¢ÉÑÈË¤ËÅÏ¹Ò¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÂçÌî ÏÂ´ð¡Ë