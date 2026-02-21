»³ËÜºÌ¡¢¥Ø¥½½Ð¤·¡ß¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç...¥«¥ï¥¤¥¤¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
¸µNMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»³ËÜºÌ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬2026Ç¯2·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ªÊ¢¸«¤»¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÁá¤¯¤ª²Ö¸«¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤é¤ó¤«¤Ê¤¡¡×
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯¤ª²Ö¸«¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤é¤ó¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¤¡¢²°³°¤Î³¬ÃÊ¤Ç»£±Æ¤·¤¿5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¡£¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î²¼¤Ë¤Ï¾æ¤ÎÃ»¤¤¹õ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃå¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£5ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò´é¤Ë¤½¤¨¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¤À¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬²á¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤µÈ´·²¤À¤ç¡×¡Ö¤ªÊ¢Îä¤¨¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¡Ö¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤ÇÇò¤Î¥»¡¼¥¿¡¼»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£