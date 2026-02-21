¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥ÞÎÁÍý¤ÎÂåÉ½¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¦¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¤Ï¤¤¤ÄÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©ÅÁ¾µ¤Ë¤è¤ë¤ÈÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¤Î¡ã¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¡ä¤Ëµ¯¸»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä
2026Ç¯2·î6Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿Ëü¹ñÇîÍ÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿©ºà¤äÅÁÅý¤ÎÎÁÍýË¡¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡ã¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡ä¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Î¶Ã«Âç³ØÀ¯ºö³ØÉô¡¦ÂçÀÐ¾°»Ò¶µ¼ø¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¿©µª¹Ô-ÆîËÌ£±£²£°£°¥¥í¤ÎÇÀ»³µùÂ¼¤È¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÉÁ¤¯¡£ÂçÀÐ¾°»Ò¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¿©µª¹Ô-ÆîËÌ£±£²£°£°¥¥í¤ÎÇÀ»³µùÂ¼¤È¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ù
* * * * * * *
¿©ºà¤ÎÄêµÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥í¡¼¥Þ»ÔÌ±
¥È¥¹¥«¡¼¥Ê¤ÎÅÄ¼Ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òÊÝ¤Ä¥í¡¼¥Þ»ÔÌ±¤Ï¡¢¸ÅÂå¤«¤éÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¯¿©Ê¸²½¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ºà¤ÎÄêµÁ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ã¥Ð¥Ã¥¥ª¡×¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥Þ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©ºà¤¬¤¢¤ë¡£»ÒÍÓ¤ÎÆù¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥§¥Ã¥í¡Ê»ÒÍÓ¡Ë¡×¤È¤Ï¶èÊÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÆý¤À¤±¤Ç°é¤Ä»ó¤Î»ÒÍÓ¤òÆÃ¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¥Ð¥Ã¥¥ª¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ï¿©¤ÎÏÃÂê¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£°ã¤¦½Ð¿ÈÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¶¿ÅÚ¿©¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»÷¤¿ÎÁÍý¤ä¿©ºà¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤¬Êý¸À¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ìÈÌÌ¾»ì¤Ê¤Î¤«¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤¬µ¯¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥Ð¥Ã¥¥ª¤Ï¥í¡¼¥ÞÊý¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Î»ÒÍÓ¤È¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë°ìÈÌÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¤Ï£Ð£Ç£É¡ÊÃÏÍýÅªÉ½¼¨ÊÝ¸î¡§Protected Geographical Indication¡Ë¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¸©¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤¿À¸¸å28~40Æü¤ÎÍÓ¤Î»Ò¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¢¥Ã¥Ð¥Ã¥¥ª¤òÌ¾¾è¤ì¤Ê¤¤¡¢´õ¾¯¤Ê¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¥í¡¼¥ÞÎÁÍý¡×¤ò¤¦¤¿¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ã¥Ð¥Ã¥¥ª¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜÊª¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Î»ÒÍÓ¤«¡¢Í¢ÆþÉÊ¤â¤¢¤ë¡£
¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¦¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é
ÂåÉ½Åª¤Ê¥í¡¼¥ÞÎÁÍý¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥×¥ê¥â¡¦¥Ô¥¢¥Ã¥È¡ÊÂè°ì¤Î»®¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¦¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤òµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï°Õ³°¤È¿·¤·¤¤¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¡¢¥â¥ê¡¼¥¼¡¢¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥ã½£¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥ÈÀþ¤Ç¸òÀïÃæ¤ÎÏ¢¹ç·³¥¢¥á¥ê¥«Ê¼»Î¤¬¡¢¥¢¥É¥ê¥¢³¤¤È¥¢¥Ú¥Ë¥ó»³Ì®´Ö¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ö¥ë¥Ã¥Ä¥©¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥Á¥ç¡¦¥¨¡¦¥ª¡¼¥ô¥¡¡¦¥Ñ¥¹¥¿¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
ÅÁ¾µ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Î¶¿¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ê¼»Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¥°¥¢¥ó¥Á¥ã¡¼¥ì¡ÊÆÚ¤ÎËËÆù¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÄÁÌ£¤Î¹á¤ê¤¬¥í¡¼¥Þ¿Í¤ÎÉ¡¹¦¤ò¿ì¤ï¤»¡¢¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡Ê¥Ô¥¶Å¹¡Ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢µë»Å¤Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë·ù¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åª¤Ê¤â¤Î¤òÌÓ·ù¤¤¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë±ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥í¡¼¥Þ¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
²¼Ä®Ê¸²½¤¢¤Õ¤ì¤ë¥È¥é¥¹¥Æ¥ô¥§¥ì
²¼Ä®¤ÇÈ¯Ã£¤·¤¿½îÌ±ÎÁÍý¤Ë¤â¡¢¥í¡¼¥Þ¤òÆÃÄ§ÉÕ¤±¤ëÎÁÍý¤¬¤¢¤ë¡£¥í¡¼¥ÞÃæ¿´Éô¤«¤é¥Æ¥ô¥§¥ìÀî¤ò¶´¤ó¤À¥È¥é¥¹¥Æ¥ô¥§¥ì¤Ï¡¢¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë²¼Ä®¤ÎÌÌ±Æ¤¬Éº¤¦´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¿©Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÆÈ¼«À¤â¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥Þ»þÂå¤ËÁÌ¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥¹¡×¤Ï¡Ö±Û¤¨¤Æ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ï¡Ö¥Æ¥ô¥§¥ìÀî¤ò¶´¤ó¤Ç¸þ¤³¤¦Â¦¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥È¥é¥¹¥Æ¥ô¥§¥ì°Ê³°¤Ï¡¢ÂçÊý¡¢¥Æ¥ô¥§¥ìÀî¤ÎÅìÂ¦¤Ë¹¤¬¤ë¡£¥È¥é¥¹¥Æ¥ô¥§¥ì¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÃÏ¶è¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤òÊÎ¤à°ÕÌ£¹ç¤¤¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¦ÏÂÀ¯¥í¡¼¥Þ»þÂå¡¢¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ë¤Ï¥¨¥È¥ë¥ê¥¢¿Í¤ä¥æ¥À¥ä¿Í¤Ê¤É¤Î³°¹ñ¿Í¡¢¤½¤ì¤Ë²¼ÁØ¿¦¿Í¡¢ÆùÂÎÏ«Æ¯¼Ô¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¼Ò²ñ¤«¤éÁÂ³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤¬½¸½»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ï¡¢Æ»¤¬¶¹¤¯¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Æ¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÔ»Ô·×²è¤ÎÉÔºß¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥í¡¼¥Þ»þÂå°Ê¹ß¤ÏÅýÀ©¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤ºÌµË¡ÃÏÂÓ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂèÆó¼¡ÂçÀï¸å¤Ë¡¢ÇÀÂ¼¤«¤éÎ®Æþ¤·¤Æ¤¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤¬½»¤ßÃå¤¡¢²¼Ä®Ê¸²½¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¥í¡¼¥ÞÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼
¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤¬ÆÈÆÃ¤Ê¿©Ê¸²½¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£¥æ¥À¥ä¿Íµï½»¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¥æ¥À¥äÎÁÍý¡¢¤½¤ì¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤¬¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤¿Â¡ÊªÎÁÍý¤â¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¢¤ë¡£19À¤µªËö¤Ë¡¢¥í¡¼¥Þ¤Î¿Í¸ýÁý²Ã¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¤½¤Î°ßÂÞ¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¥È¥é¥¹¥Æ¥ô¥§¥ì¤ÎÂÐ´ß¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥¹¥¿¥Ã¥Á¥ç³¹¤Ë¿©Æù½èÍý¾ì¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÂ¡Êª¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢ÄÁÌ£¤òÎÁÍý¤¹¤ë¤Î¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥¹¥Æ¥ô¥§¥ì¤Î¿Í¡¹¤¬Ä´Íý¤·¡¢¥í¡¼¥ÞÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¡Êª¤ò¡Öquinto quarto¡Ê4Ê¬¤Î5¡Ë¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢Â¡Êª¤¬»ÞÆùÁ´ÂÎ¤Î½Å¤µ¤Î¤ª¤è¤½4Ê¬¤Î1¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£Â¡Êª¤Ï¡¢Á°µÓ¸åµÓ¤Î»ÍËÜ¤ÎÉô°Ì¤è¤êÃÍ¤¬¹â¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿©Æù½èÍý¾ì¤ÇÆ¯¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤ÎµëÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢Â¡Êª¤Î°ìÉô¤ò¸½Êª»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥Á¥ç¡¼¥Õ¥£¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯¡Ë¤ä¥×¥ó¥¿¥ì¥Ã¥é¤Ê¤ÉÆÃÄ§Åª¤ÊÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤âÍÌ¾¤À¡£¥×¥ó¥¿¥ì¥Ã¥é¤Ï½Õ¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¢¤ë¡£¥Á¥³¥ê¤È¤¤¤¦ºÚ¤ÃÍÕ¤Î°ì¼ï¤À¤¬¡¢·Ô¤ÎÉÕ¤±º¬¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¶ì¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤ÈÏÂ¤¨¤Æ¥µ¥é¥À¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÈÅâ¿É»Ò¤Ç¥½¥Æ¡¼¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£ÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌîºÚ¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ»Ô¶á¹Ù¤ÇÂ¿¤¯ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
