Í¥¾¡¤Ø¤ÎÂç°ìÈÖ¡Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF¥é¥¤¥¹¤¬¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ø»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡ÖÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤Î»×¤¤¤ä½ÉÅ¨¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤È¤Î¡È¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£20Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥¶¡¦¥µ¥ó¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï18Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè31Àá¤ÎÁ°ÅÝ¤·Ê¬¤Ç¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡Ý2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢2°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤è¤ê¤â1»î¹çÂ¿¤¯¾Ã²½¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¡Ö5¡×º¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤È¤Î¡È¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥¹¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿´¹½¤¨¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢2003¡Ý04¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè22Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¸å¡¢¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥É¡¼¥ë¤ò»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¿·ÂÎÀ©¤Î²¼¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤ë¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢Àª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»î¹ç¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦É¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¤É¤ì¤À¤±¾¡¤Ä¤«¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤ì¤À¤±¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¡×
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¤â¾¡¤Æ¤ë¥¹¥«¥Ã¥É¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¹½¤¨¤ä¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£¸ø¼°Àï¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ï3»î¹ç¤À¤±¤À¡£22Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤é¡¢·è¤·¤Æ³Ú¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
