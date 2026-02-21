¡Ö¤ï¤¢¡ª¡×ºäËÜ²Ö¿¥¤È¡Ö´é¤¬»÷¤Æ¤ë¡×½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¶ÄÅ·¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤¿Æ¶á´¶Í¯¤¤¤Æ¡Ä¡×È½ÌÀ¤·¤¿ÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢Ëü´¶¤Î¸ÞÎØ¥é¥¹¥È±éµ»¡£147.67ÅÀ¡¢¹ç·×224.90ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¶ÄÅ·¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Ç¤ÏÝ¯°ææÆ¤«¤é¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿ºäËÜ¡£º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ß¥é¥Î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦1Æü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î1Æü1Æü¤¬ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¥Ú¥¢¤Ê¤ÉÂ¾¼ïÌÜ¤òµÒÀÊ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¤Ë½¼¼Â¤·¤¿1¥ö·î¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÁà½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ2Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»ûËÜÌÀÆü¹á¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ºäËÜ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤ï¤¢¡ª¡×¤È¶ÄÅ·¡£»ûËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ø¤Î½ËÊ¡¤È¡Ö¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Ç¯¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö»ä¤¬Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢´é¤¬»÷¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¿Æ¶á´¶Í¯¤¤¤Æ¡£ÌÀÆü¹á¤Á¤ã¤ó¤¬°úÂà¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¡£¤è¤ê¤³¤¦µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¡£°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë