20日の静岡県内は穏やかな日差しが降り注ぐなか、3連休を前に各地で美しい花々が見ごろを迎えていました。



（徳増 ないる キャスター）

「岩本山公園の梅園では、このように白い梅が可憐に咲いていたりかわいらしい赤い梅も、ピンクの梅も咲いています。そして、なんといっても、こちらで楽しめるのが梅の花と富士山の競演です」



富士市にある岩本山公園。



早咲きから遅咲きまで約30種類、約300本の梅の木が植えられていて、今の咲き具合は全体で5割ほどだといいます。





（来園者）「スマホでみてきました。だいぶ咲いていますよね」（来園者）「私もう50歳になるんですけど、死ぬまでに一回、富士山が見たくて。さっき見たら涙が出てきた。富士山と一緒に花を見られて幸せだなと思います」梅の花の見ごろは、3月中旬まで続き、2月20日の夜から来週23日･月曜日にかけては、ライトアップイベントも行われ、また違う梅の表情が楽しめるということです。梅が見ごろを迎えているのは県西部でも…。（記者）「こちらの梅園の見どころが、『しだれ梅』のトンネルです。ことしは平年よりも早く満開となっていて、トンネルの中は 梅の香りに包まれています」浜松市にあるのが、柳のように垂れ下がった枝に美しい花をつける「しだれ梅」の梅園。10品種以上、約350本の「しだれ梅」が見ごろを迎えています。ことしは気温の変化が大きく種類によって開花状況に差があるそうですが、3月初旬まで楽しめるということです。（愛知県から）Q.梅を見るとどんな気分に？「心が安らぐというかホッとするというか」「良かったです。香りもいいし来て良かったなと」（浜松市内から）「心が癒されますね。すごい。こんなきれいだとは思わなかった」一方、ここに咲いているのは、ピンク色の花。（カメラマン）「沼津市井田の桜並木は、今ちょうど、見頃を迎えています」富士山も近くに見えるこの場所。「河津桜」の隠れた名所として、知られているんです。（観光客）「河津に行こうと思ったんですけど、こっちの方が穴場かなと思ってきました。きれいですね。人も少なくて見やすい」（観光客 ）「たまたまここ通ったらきれいだったので最高ですね。今しかない景色なので、心が癒されるというか。幸せになれる瞬間があっていいなと思った」この場所では、「河津桜」以外にも「菜の花」も見ごろを迎えているということです。そして、静岡市では早くも葉桜の姿が…。（徳増 ないる キャスター）「静岡市の山頂付近で咲いている『河津桜』。ピンク色の花とともにところどころ緑の葉も出ていてピンクと緑のコントラストも楽しむことができます」日本平で観光客を出迎えるように咲き誇っていたこちらの「河津桜」。花は、早くも、すでに満開を迎えているように見えますが、あわいピンク色に色づいた「河津桜」の枝の上では、メジロが駆け回る春らしい光景も見られました。（観光客 ）「きれいね。メジロもいるし」一方、牧之原市で満開となっていたのは…。春の訪れを告げる花･ミモザ。3年前に開園した観光農園「 ミモザ畑」。ふわふわした花たちが風に揺れる姿は、フォトスポットとして話題を集め、牧之原市の新たな人気スポットに黄色くあざやかに咲く「ミモザ」を前に、写真撮影を楽しむ多くの人の姿が見られました。（来園者）「『ミモザ』が黄色できれいなので、映えるように白系やレースをいっぱいつけた。最高ですね。めっちゃもりもりなんで、愛知にはあまりない」（来園者）「ぽわぽわした感じがかわいいし、小さなつぼみもかわいい」（来園者）「見ているだけで幸せな気分になります」また、2027年から小学校に入学するという、かわいらしいお子さんの姿も。（来園者）「来年度小学生になるので、ランドセルと『ミモザ』の写真を撮りたくて来ました。他には花の感じが魅力的でここの『ミモザ』はモフモフしていてかわいい」（来園者）Q.1年生なった何がんばりたい？「お勉強」春の訪れを告げる花が各地で見ごろとなっている静岡県内。この3連休、花を見に訪れてみてはいかがですか？