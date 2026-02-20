うずしおクルーズ「日本丸」がリニューアル。船内カフェは淡路島産フードが充実
ジョイポート淡路島は、うずしおクルーズの遊覧船「日本丸」をリニューアルした。
客室ソファーは、鳴門海峡の海に映える落ち着いたカラーリングに
「日本丸」は、世界最大級の渦潮を間近で体感できる遊覧船。単なる移動手段としての船ではなく、"船上にいる時間そのもの"を最高の思い出にしてほしいという想いからリニューアルした。
客室ソファーはクッション性を改良し、鳴門海峡の海に映える落ち着いたカラーリングにするなど、張替えして快適性を高めた。
船内限定の「船カフェ」では、淡路島産の塩を使ったココアや玉ねぎ天など、地元の恵みを凝縮したメニューも取りそろえる。
船カフェ
法人レセプションや結婚式向けの一隻貸切サービスを新たに開始し、一流シェフによる本格料理などの豪華な演出も可能となった。
貸切サービスイメージ
リニューアルを記念し、3月12日まで公式Instagramでは10万円分の貸切割引クーポンやペア招待券が当たるSNSキャンペーンを実施している。
