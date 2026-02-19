河村勇輝NBA復帰の舞台裏を島田氏が語る…千葉ジェッツの田代直希『たぎりワード大賞』受賞インタビューも

2月19日、島田慎二氏（日本バスケットボール協会会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第275回が配信。河村勇輝（シカゴ・ブルズ）のNBA復帰や、『たぎりワード大賞2025』を受賞した田代直希（千葉ジェッツ）のインタビューの他、リスナーからの手紙について語った。

河村は今シーズン、ブルズと2WAY契約を結び、2025年10月18日（現地時間17日）に契約解除されたものの、今年1月7日に同クラブと再び2WAY契約を締結。NBAで今シーズン初出場を果たした2月1日に6得点2アシストを記録しチームの勝利に貢献した。健康上の理由での契約解除を知っていた島田氏は、昨年12月に河村の元を訪れた際、復帰に向けて懸命にブルズの練習場でトレーニングに取り組む姿を目撃していたという。

「“いつかまたロッカールームに自分の名前を刻むんだ”と言っていたんですよ。絶対大丈夫だよと言っていて、（検査を終えた現地時間）1月6日にはロッカーが復活してるわけですよ。そこから1カ月練習を重ねて（2月に）復活して、あのNBAでの活躍でしょう。もう、すぐにメッセージ送っちゃいましたよ。おめでとうって」

島田氏は「次は試合に出るというだけではなく活躍して、本契約を勝ち取りに行くと思う。河村勇輝なら絶対できる」と、力強くエールを送った。

番組本編では、『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』にて、リスナーが観光案内所で長崎県警へBリーグを説明したエピソードが紹介された。島田氏は「自分たちが推してることを、外で推してくれる方も多いし。ありがたい限りですよ」と感激した様子を見せた。特に長崎の地元ファンの熱意について、「長崎の人が“おらが町でオールスターをやっていただいてありがとうございます”と毎回お礼を言われて」と振り返り、地域を盛り上げるイベントとしての手応えを語った。

番組最後には『バスケ界 たぎりワード大賞 2025』の受賞ワード「ココロ、たしる」から、受賞者の田代直希（千葉ジェッツ）と、生みの親である阿部桃二香氏（千葉J通訳）のインタビューが届けられた。

田代の心揺さぶる熱いプレーを表現したワードだが、本人は受賞するまで存在を知らず「（普段は）チームメートやスタッフはあまり労いを僕に投げてくれない。調子に乗るから、と。結構やれる、まだやれると、どんどん圧がすごくなっていく一方で、初めて僕の努力みたいなものが報われた瞬間かなと、今改めて感動で泣きそうです」と、ファンからの支持に深く感謝した。

阿部氏は「熱いところとスタッツに残らないところが田代選手」と、ワードの由来と選手の魅力を改めて語り、ファンへの謝辞と変わらぬ愛ある支援の継続を伝えた。

今回のエピソードでは、リスナーから寄せられたJリーグ・川淵三郎初代チェアマンと島田氏の対談の感想や、懸命なリハビリを続けながら佐賀アリーナに通うブースターの近況、『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』での島田氏のファンサービスなどについても語った。

【番組を聴く】