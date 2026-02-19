新卒採用は人手不足を背景に企業の採用意欲が引き続き強く、学生にとっては「売り手市場」が続いている。こうした環境の中で、主要大学の学生は最終的にどの企業・団体を選び、どんな傾向が見られるのか。国公立・私立主要27大学別の2025年就職先ランキングを作成した。今回はGMARCH（学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学）、上智大学、東京理科大学の就職先をお届けする。（文／Diamond WEEKLY事業部 編集チーム、データ提供／大学通信）

2024年は半数が公務員トップ

25年はどうなった？

関東の有力な私立大学をまとめて呼ぶ言葉として、「GMARCH」と「SMART」がある。

GMARCHは、学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学の6校を指す。いずれも長い歴史と伝統を持ち、文系・理系を問わず幅広い分野で高い評価を受けている大学群である。

一方、SMARTは、明治大学、青山学院大学、立教大学に、国際性や語学教育に強みを持つ上智大学、理系分野に定評のある東京理科大学を加えたグループである。大学の特色に着目してまとめられた呼称といえる。

どちらのグループに含まれる大学も偏差値が高く、難関私立大学として受験生から高い人気を集めている。呼び方は異なるものの、それぞれの大学が持つ強みや個性によって、異なる魅力を備えている。

24年のGMARCH＋上智・理科大の「就職先企業・団体」ランキングにおける各校のトップは、学習院大学は東京23特別区人事委員会、明治大学と立教大学は東京特別区、青山学院大学は日本航空、中央大学は国家公務員（一般職）、法政大学はみずほフィナンシャルグループ、上智大学はアクセンチュア、東京理科大学はNTTデータだった。

25年のランキングでは、こうした傾向に変化があったのだろうか。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）