辻希美、広々自宅玄関で踊る長女・希空（のあ）＆長男・青空（せいあ）くんの姿公開「ドアが大きすぎる」「辻ちゃんも写り込んでるの可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】タレントの辻希美が2月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅での子どもたちの姿を公開した。
【写真】5児のママタレ「踊れる広さがあるのすごい」玄関でTikTok撮影する長女＆長男の姿
辻は「昨日塾帰りのせいと仲良く希空のTikTok撮影しててほっこりした」とつづり、自宅玄関でTikTokを撮影する長女・希空（のあ）と長男・青空（せいあ）くんの姿を公開。姿見鏡には、広々とした玄関で楽しそうに踊る2人の姿を撮影する辻の姿も写っている。
この投稿は「踊れる広さがあるのすごい」「微笑ましい一コマ」「玄関ドアが大きすぎる」「仲良しでほっこり」「幸せ溢れてる」「辻ちゃんも写り込んでるの可愛い」などの反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】5児のママタレ「踊れる広さがあるのすごい」玄関でTikTok撮影する長女＆長男の姿
◆辻希美「凄く楽しかった」家族で動物園満喫ショット披露
辻は「昨日塾帰りのせいと仲良く希空のTikTok撮影しててほっこりした」とつづり、自宅玄関でTikTokを撮影する長女・希空（のあ）と長男・青空（せいあ）くんの姿を公開。姿見鏡には、広々とした玄関で楽しそうに踊る2人の姿を撮影する辻の姿も写っている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿は「踊れる広さがあるのすごい」「微笑ましい一コマ」「玄関ドアが大きすぎる」「仲良しでほっこり」「幸せ溢れてる」「辻ちゃんも写り込んでるの可愛い」などの反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】