第1子妊娠のカリスマトレーナーAYA「6ヶ月目に入りました」ふっくらお腹披露「大きくなってる」「カッコよすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】カリスマトレーナーのAYAが2月16日、自身のInstagramを更新。マタニティコーディネートを公開した。
【写真】妊娠発表の41歳美女トレーナー「着こなしが神」ふっくらお腹際立つマタニティコーデ
第1子を妊娠中のAYAは「6ヶ月目に入りました」と報告。「お腹が日に日に」と記し、黒のキャミソールのジャンプスーツにストライプのシャツとレザージャケットを羽織ったスタイルで、ふっくらとしたお腹に手を添えたショットを披露した。「最近の服装は、切り返しのないロンパースやワンピースがお腹まわりが楽…」と妊娠中のファッションについてつづり、「お腹の大きい妊婦さんは、どんなマタニティファッションしてるんだろ？」と問いかけていた。
この投稿は「着こなしが神」「さすがです」「カッコよすぎる」「お腹大きくなってる」と反響を呼んでいる。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆AYA、ふっくらお腹のぞくマタニティコーデ披露
◆AYAの投稿に「お腹大きくなってる」と反響
