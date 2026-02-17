ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、金メダルを獲得した。ペアでのメダルは日本史上初の快挙になった。金メダルを獲得した直後の三浦のリアクションに注目が集まっている。

演技を終えてから約40分。歓喜の知らせがついに届いた。最終滑走の得点が表示され、りくりゅうの金メダルが確定。用意された椅子から降り、正座して“その時”を待った2人に大歓声が降り注いだ。三浦はしばらく感情を押し殺したかのような表情で、やがて木原に抱きしめられた。

なんとも印象的なシーン。X上には「隣にいるドイツの2人を気にしてすぐに大喜びしなかったりくちゃん偉いなあ、、、こんな場面で本当に周りに気遣えて…素晴らしすぎる」と銀メダルとなったドイツペアだったと推測する声も。インタビューで、三浦は「まだ実感がわいていない。とにかく昨日のミスからここまで立て直せて、今までやっていた強さを出せた。そこが一番うれしい」と喜んだ。



（THE ANSWER編集部）