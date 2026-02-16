【ディズニーストア】春まつりに限定ぬいぐるみなど登場！ 店舗はお花見気分の特別装飾
ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアにて、2月17日（火）より、期間限定の「ディズニーストア 春まつり」が実施される。
＞＞＞くじの景品や店舗装飾のイメージをチェック！（写真5点）
「ディズニーストア 春まつり」では、ディズニーストアオリジナル商品が当たる、ハズレなしの ”春まつりくじ” が登場。ぬいぐるみをはじめ、ホーム雑貨、ファッションアイテムなど、バラエティ豊かなラインナップです。さらに、軽くてふわふわした触り心地が特徴のぬいぐるみシリーズ「Disney ufufy（ウフフィ）」から、ミッキーマウスとミニーマウス、プーさんが特賞として登場。 ”春まつりくじ” だけの限定アイテムだ。
ぜひこの機会に、ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアで ”春まつりくじ” を楽しんでほしい。
また、ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店では、2月17日（火）より期間限定で春まつりの特別な装飾が実施される。
淡いピンクのミッキーとミニーが満開の桜に囲まれた、華やかな装飾となっている。
春の訪れを感じる空間で、ひと足早いお花見気分を楽しもう。
（C） Disney
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
