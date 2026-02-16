ドラマ「大好き！五つ子」シリーズに慎吾役で出演していた俳優でプロデューサーの山内秀一が16日までに、自身のXを更新。「大好き！五つ子2026」と題し、美穂を演じた笹岡莉紗との2ショットをアップした。



【写真】すっかりオトナとなった慎吾と美穂 雰囲気激変

「―五つ子」はTBS系で1999年にスタートしたシリーズ。拓也、美穂、慎吾、紀香、剛の五つ子と両親の桜池を桜井家を中心に描かれて物語。山内や笹岡は第7シリーズから五つ子役で出演した。



山内は「20代の頃の仲良しチーム数人で同窓飲み。その中に美穂こと笹岡さんもいた感じ。やっぱ言うても家族の安心感あるから気を遣わないで会話が弾む。一生友達だけどリスペクトするレディです」と説明した。



「美穂ちゃんと慎吾 懐かしい」「夏休みはこれだけが楽しみにしていた」「リアルタイムで見てた」とファンの反響も大きかったことから、「せっかくなのでここ数年の『大好き！五つ子』チームの写真載せておきます。みんな相変わらず仲良く元気です。1枚目・2025年4月、2、3枚目は2022年かな、4枚目は美穂のリアル結婚式でみんなでハワイに行った9年前の1枚」と写真を追加。ファンも「この写真集エモいね！みんなの絆が伝わってきてほっこり」「五つ子チームの絆、時が経っても色褪せないのほんと尊い…」と感謝の声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）