µ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ëÉû¶ÈTOP3¡¢¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡×¤È¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï?
R&G¤Ï2·î12Æü¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ëÉû¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯12·î12Æü¡Á20Æü¡¢Éû¶È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë20Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷500¿Í(½÷À354¿Í/ÃËÀ146¿Í)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢µ¤·Ú¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¤«?
¡ÖÉû¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢µ¤·Ú¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¤Ë98.0%¤â¤Î¿Í¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â½Å»ë¤¹¤ë¡×(71.4%)¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤Þ¤¢½Å»ë¤¹¤ë¡×(26.6%)¤È²óÅú¡£
ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÉé²Ù¤Î¹â¤¤Éû¶È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ½é¤ËÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¤À¤È¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÉû¶È¤Ë»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤ò³ä¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ìÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ç¤¢¤ì¡¢Éû¶È¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈËÜ¶È¤ä²È»ö°é»ù¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤è¤¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤«¤±¤ÆÃíÎÏ¤·¤¿Éû¶È¤¬´üÂÔ¤·¤¿¤Û¤É¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¡Öµ¤·Ú¤µ¡×¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¿Í¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
µ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ëÉû¶È¥é¥ó¥¥ó¥°
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿µ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ëÉû¶È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¡×(30.6%)¤¬1°Ì¤Ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¼«Í³¤µ¤¬µ¤·Ú¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢1·ï¤¢¤¿¤ê¤ÎÊó½·¤Ï¿ô±ß¡Á¿ô½½±ßÄøÅÙ¤¬Â¿¤¯¡¢»þ´ÖÃ±²Á¤ÏÄã¤á¡£Âç¤¤¯²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤ª¶â¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÉû¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¯2°Ì¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×(9.8%)¡£¼ç¤Ë¡Ö¥Ö¥í¥°¤ä¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¡×¡Ö¾¦ÉÊÀâÌÀÊ¸¡×¡ÖÂÎ¸³ÃÌ¤Î¼¹É®¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ì¤Ð½é´üÈñÍÑ¤Ï¤Û¤ÜÉÔÍ×¡£¤Þ¤¿¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤µ¤¨¼é¤ì¤Ðºî¶È»þ´Ö¤Ï¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Éû¶È½é¿´¼Ô¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬¡Öµ¤·Ú¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â½ñ¤±¤ëÄãÃ±²Á°Æ·ï¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¹âÃ±²Á°Æ·ï¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤ä¡Ö¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÀ¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡×(9.6%)¤¬3°Ì¤ËÅÐ¾ì¡£¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Î¼«Í³¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ë¤òµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤¬µ¤·Ú¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
°Ê²¼¡¢4°Ì¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥½¡¼¥·¥ó¥°¤ÎÉû¶È¡×(Æ±Î¨7.8%)¤ÈÂ³¤¡¢¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ëÉû¶È¤¬Â¿¤¯¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ºßÂð°Ê³°¤Ç¹Ô¤¦Éû¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡×(6.6%)¤¬6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢µ¤·Ú¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¤«?
¡ÖÉû¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢µ¤·Ú¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¤Ë98.0%¤â¤Î¿Í¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â½Å»ë¤¹¤ë¡×(71.4%)¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤Þ¤¢½Å»ë¤¹¤ë¡×(26.6%)¤È²óÅú¡£
µ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ëÉû¶È¥é¥ó¥¥ó¥°
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿µ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ëÉû¶È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¡×(30.6%)¤¬1°Ì¤Ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¼«Í³¤µ¤¬µ¤·Ú¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢1·ï¤¢¤¿¤ê¤ÎÊó½·¤Ï¿ô±ß¡Á¿ô½½±ßÄøÅÙ¤¬Â¿¤¯¡¢»þ´ÖÃ±²Á¤ÏÄã¤á¡£Âç¤¤¯²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤ª¶â¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÉû¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¯2°Ì¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×(9.8%)¡£¼ç¤Ë¡Ö¥Ö¥í¥°¤ä¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¡×¡Ö¾¦ÉÊÀâÌÀÊ¸¡×¡ÖÂÎ¸³ÃÌ¤Î¼¹É®¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ì¤Ð½é´üÈñÍÑ¤Ï¤Û¤ÜÉÔÍ×¡£¤Þ¤¿¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤µ¤¨¼é¤ì¤Ðºî¶È»þ´Ö¤Ï¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Éû¶È½é¿´¼Ô¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬¡Öµ¤·Ú¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â½ñ¤±¤ëÄãÃ±²Á°Æ·ï¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¹âÃ±²Á°Æ·ï¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤ä¡Ö¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÀ¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡×(9.6%)¤¬3°Ì¤ËÅÐ¾ì¡£¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Î¼«Í³¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ë¤òµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤¬µ¤·Ú¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
°Ê²¼¡¢4°Ì¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥½¡¼¥·¥ó¥°¤ÎÉû¶È¡×(Æ±Î¨7.8%)¤ÈÂ³¤¡¢¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ëÉû¶È¤¬Â¿¤¯¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ºßÂð°Ê³°¤Ç¹Ô¤¦Éû¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡×(6.6%)¤¬6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£