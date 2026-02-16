『レインボーシックス シージ』に『メタルギアソリッド』ソリッド・スネーク参戦決定

トム・クランシー原作の『レインボーシックス』を題材としたFPSゲーム『レインボーシックス シージ』の新アップデートにより、『メタルギアソリッド』ソリッド・スネークが攻撃側オペレーターとして登場することが発表された。

スネークは永続的に使用可能な新オペレーターとして実装。独自の情報収集ガジェットに加え、サプレッサー内蔵のセミオートピストル「TACIT .45」を装備する。隠密性・敏捷性・戦術的知性を兼ね備え、攻撃的プレイヤーの選択肢を大きく広げる存在となりそうだ（音声は英語のみ）。

さらに期間限定で4対4の潜入モードも実施。スネークとZeroがチームを率い、盗まれたデータの回収に挑むイベントとなる。Jackal用グレイ・フォックススキンやAsh用メリルスキンなど、ファン垂涎の限定スキンも用意される。

クリエイティブ・ディレクターのJoshua Millsは次のように寄せている。「ついに今シーズンで「メタルギア ソリッド」の世界観を『レインボーシックス シージ』に落とし込むことができ、とてもうれしく思っています。このイベントは期間限定の 4 対 4 の潜入モードで、Snake と Zero が精鋭オペレーターのチームを率いて盗まれたデータの回収に向かいます。本イベントでは、Jackal 用のグレイ・フォックススキンや Ash 用のメリルスキンといった限定スキンも入手可能です。デュアルフロント用新ミッション「最後の任務」はさらに踏み込んだ作りになっており、「メタルギア ソリッド」シリーズファンの皆さんには特に喜んでいただけるはずです」。

シーズン1では、2週間限定の1対1モードがアーケードプレイリストに登場。短時間・高密度のラウンドで純粋な撃ち合いスキルと判断力が試される。

また、「オレゴン」「海岸線」「ヴィラ」の3マップがビジュアル面および破壊要素の強化を受けて刷新。加えて、Skopos、Alibi、Elaの調整を含む4回のバランスアップデートと2回のランクローテーションが予定されている。

なお、デュアルフロントは本シーズンをもって終了。今後はシリーズの原点である5対5対戦体験へ、より一層フォーカスしていく方針だ。