¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ølast piece¡Ù¤è¤ê¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤È¥Û¥Ã¥È¥³ー¥Òー¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¸ø³«
¡¡¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¤¬¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ølast piece¡Ù¤Ë¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤È¥Û¥Ã¥È¥³ー¥Òー¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¡¢¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤È¥Û¥Ã¥È¥³ー¥Òー¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Î°ã¤¤¤ä¡Ö¶¯¤¬¤ë¼«Ê¬¡×¤È¡Ö´Å¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2·î28Æü¤Ë¤ÏONE MAN LIVE¡Ølast piece¡Ù¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤¬³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë