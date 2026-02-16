BTS¤¬7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¡ØGQ JAPAN¡ÙÆÃÊÌÉ½»æÈÇ¥«¥Ðー¤ËÅÐ¾ì¡ª¥á¥ó¥Ðー¤¬¶»¤ÎÆâ¤òÇ®¤¯¸ì¤ë
BTS¤¬¡ØGQ JAPAN¡Ù4·î¹æÁý´© ÆÃÊÌÉ½»æÈÇ¡Ê2·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍÙ¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¡ÊSUGA¡Ë
´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÊ¼ÌòµÁÌ³¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤«¤éÌó4Ç¯¡¢BTS¤¬5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤È¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢ºÆ¤Ó¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£4·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í³èÆ°¤ÇÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿Èà¤é¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ØGQ¡Ù¤Î¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥¢¥ó¤¬¡¢ºÆ»ÏÆ°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿RM¡¢Jin¡¢SUGA¡¢j-hope¡¢Jimin¡¢V¡¢Jung Kook¤Î7¿Í¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤¿¤á´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò´º¹Ô¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÎ¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤ä¡¢º£¸å¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï¡ØGQ JAPAN¡Ù¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Îµ»ö¡ÖBTS¡¢ºÆ»ÏÆ°¡×¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤À¡£
¢£BTS ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¢¨È´¿è
¢£¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¡õ¥Ûー¥ë¥¸ー ¥³¥á¥ó¥È
¡ý¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥³ー¥ë¥É¥×¥ì¥¤¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤¬¸ì¤ëBTS
¡ý2019Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖBoy With Luv (feat. Halsey)¡×¤ÇBTS¤È¶¦±é¤·¤¿¥Ûー¥ë¥¸ー¤¬¸ì¤ëBTS
PHOTO BY DUKHWA JANG
(C) 2026 Conde Nast Japan. All rights reserved.
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2026.02.28 ON SALE
¡ØGQ JAPAN¡Ù2026Ç¯4·î¹æÁý´© ÆÃÊÌÉ½»æÈÇ
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.03.21 ON SALE
ALBUM¡ØARIRANG¡Ù
´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü¡§3·î20Æü
