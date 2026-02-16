¡ãÆ°°Õ³ô¡¦£±£¶Æü¡ä¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡á¥Óー¥Þ¥Ã¥×¡¢¹âÅÙ»æ¡¢ÆüÅÅÇÈ
¡¡¥Óー¥Þ¥Ã¥×<4316.T>¡áÊª¿§¿Íµ¤¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¤ç¤¦¡¢£Ó£ð£é£ã£ù£Ã£ï£í£ð£á£î£ù¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¸þ¤±¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉºàÎÁ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Áý»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀèÃ¼»º¶È¸þ¤±¼ûÍ×¤Î³ÈÂçµÚ¤Ó¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÌó£µ£µ£°£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£¸£°Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñÀ¯ºö¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Ç¤ÎÀïÎ¬Åª¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£¸å¤ÏÎ¾¼Ò¶¨¶È¤Î¤â¤È¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉºàÎÁ¶¡µë¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¡µëÌÖ¤äÈÎÇäÂÎÀ©¤Î³È½¼¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹âÅÙ»æ¹©¶È<3891.T>¡á¥Þ¥É³«¤±µÞÆ¤Ç¿·ÃÍ³¹Æ»ÆÍÆþ¡£°ì»þ£±£µ¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤Ç£³£¹£°£°±ßÂæ¤Ë¾è¤»¡¢£±·î£±£µÆü¤Ë¤Ä¤±¤¿ºòÇ¯Íè¹âÃÍ£³£·£µ£°±ß¤ò¾åÈ´¤¿·ÃÍ³¹Æ»¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÇä¾å¹â¹½À®Èæ¤Î£±£°£°¡ó¤¬ÅÅµ¤Àä±ïÍÑ¥»¥Ñ¥ìー¥¿ー¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á£¸³ä¤¬¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¥¢¥ë¥ßÅÅ²ò¥³¥ó¥Ç¥ó¥µーÍÑ¤ÇÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡££Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥µー¥ÐーÅÅ¸»¤äÅÅÎÏ¶¡µëÀßÈ÷¸þ¤±¤Ç¡¢¥¢¥ë¥ßÅÅ²ò¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤Î¼ûÍ×¤¬¶¯Îõ¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤ì¤ÆÆ±¼Ò¤Î¼ý±×µ¡²ñ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Ç¯£³·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ£²£¶¡óÁý¤Î£³£±²¯±ß¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¬¡¢¾å¿¶¤ì¤Î²ÄÇ½À¤òÆâÊñ¡£¤Þ¤¿¡¢£²£·Ç¯£³·î´ü¤â£²¥±¥¿¤ÎÍø±×À®Ä¹Ï©Àþ·ÑÂ³¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜÅÅÇÈ¹©¶È<6779.T>¡áÀÚ¤êÊÖ¤·µÞ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£¿å¾½¿¶Æ°»Ò¤ä¿å¾½µ¡´ï¤Ê¤É¤Ç¹âµ»½ÑÎÏ¤òÍ¤·¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×ÌÃÊÁ¡£À¤³¦Åª¤Ê·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¿®¹æ¤È¸÷¿®¹æ¤òÁê¸ßÊÑ´¹¤¹¤ë¸÷¥È¥é¥ó¥·ー¥Ðー¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¿å¾½À½ÉÊ¤Ï¤³¤Î¸÷¥È¥é¥ó¥·ー¥ÐーÆâ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡Ê£Á£É£Ä£Ã¡Ë¸þ¤±¼ûÍ×¤ò¾¦µ¡¤È¤ß¤Ê¤·¡¢´û¤ËÎÌ»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£²£·Ç¯£³·î´ü°Ê¹ß¤Ë¶ÈÀÓ¤¬ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ð£Â£Ò¤Ï£°¡¥£¸ÇÜÂæ¤È²ò»¶²ÁÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¤¬¡¢µ»½ÑÎÏ¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê¾¦ÉÊ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÉ¾²ÁÉÔÂ¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢¨Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤ÎÇäÇã¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹âÅÙ»æ¹©¶È<3891.T>¡á¥Þ¥É³«¤±µÞÆ¤Ç¿·ÃÍ³¹Æ»ÆÍÆþ¡£°ì»þ£±£µ¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤Ç£³£¹£°£°±ßÂæ¤Ë¾è¤»¡¢£±·î£±£µÆü¤Ë¤Ä¤±¤¿ºòÇ¯Íè¹âÃÍ£³£·£µ£°±ß¤ò¾åÈ´¤¿·ÃÍ³¹Æ»¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÇä¾å¹â¹½À®Èæ¤Î£±£°£°¡ó¤¬ÅÅµ¤Àä±ïÍÑ¥»¥Ñ¥ìー¥¿ー¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á£¸³ä¤¬¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¥¢¥ë¥ßÅÅ²ò¥³¥ó¥Ç¥ó¥µーÍÑ¤ÇÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡££Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥µー¥ÐーÅÅ¸»¤äÅÅÎÏ¶¡µëÀßÈ÷¸þ¤±¤Ç¡¢¥¢¥ë¥ßÅÅ²ò¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤Î¼ûÍ×¤¬¶¯Îõ¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤ì¤ÆÆ±¼Ò¤Î¼ý±×µ¡²ñ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Ç¯£³·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ£²£¶¡óÁý¤Î£³£±²¯±ß¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¬¡¢¾å¿¶¤ì¤Î²ÄÇ½À¤òÆâÊñ¡£¤Þ¤¿¡¢£²£·Ç¯£³·î´ü¤â£²¥±¥¿¤ÎÍø±×À®Ä¹Ï©Àþ·ÑÂ³¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜÅÅÇÈ¹©¶È<6779.T>¡áÀÚ¤êÊÖ¤·µÞ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£¿å¾½¿¶Æ°»Ò¤ä¿å¾½µ¡´ï¤Ê¤É¤Ç¹âµ»½ÑÎÏ¤òÍ¤·¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×ÌÃÊÁ¡£À¤³¦Åª¤Ê·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¿®¹æ¤È¸÷¿®¹æ¤òÁê¸ßÊÑ´¹¤¹¤ë¸÷¥È¥é¥ó¥·ー¥Ðー¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¿å¾½À½ÉÊ¤Ï¤³¤Î¸÷¥È¥é¥ó¥·ー¥ÐーÆâ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡Ê£Á£É£Ä£Ã¡Ë¸þ¤±¼ûÍ×¤ò¾¦µ¡¤È¤ß¤Ê¤·¡¢´û¤ËÎÌ»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£²£·Ç¯£³·î´ü°Ê¹ß¤Ë¶ÈÀÓ¤¬ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ð£Â£Ò¤Ï£°¡¥£¸ÇÜÂæ¤È²ò»¶²ÁÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¤¬¡¢µ»½ÑÎÏ¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê¾¦ÉÊ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÉ¾²ÁÉÔÂ¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢¨Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤ÎÇäÇã¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS