2·î14Æü¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ØPS-LX3BT¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢LX3BT¡Ë¤È¡ØPS-LX5BT¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢LX5BT¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼:¾Ò²ðÆ°²è:PS-LX3BT¡Ú¥½¥Ë¡¼¸ø¼°¡Û¡ÊYouTube¡Ë
¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼:¾Ò²ðÆ°²è:PS-LX5BT¡Ú¥½¥Ë¡¼¸ø¼°¡Û¡ÊYouTube¡Ë
LX3BT¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É½é¿´¼Ô¤Ç¤âÁàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢LX5BT¤Ï¹âÀºÅÙ¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤³¤Î2¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤«¤éÀÎ¤«¤é¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ËË¤«¤Ê²»¶ÁÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤Î»°±º°¦¤µ¤ó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤Ê¤¼¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡©
¡¼¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê»þÂå¤Ë2¥¿¥¤¥×¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
»°±º¡§¥½¥Ë¡¼¤Ï¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¡¢²»³Ú¤È¡É¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡É¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç»Ù»ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±¶áÇ¯¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¥ì¥³¡¼¥ÉÊ¸²½¤¬¿»Æ©¤·¡¢¡ÖÄ¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢²»¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¡×¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥Ê¥í¥°ÂÎ¸³¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëµ»½Ñ¤Ç¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£²óLX3BT¤ÈLX5BT¤òÈ¯Çä¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿2µ¡¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¼¡¼¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁØ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¹¤«¡©
»°±º¡§LX3BT¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ì¥³¡¼¥É¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤ä½é¤á¤Æ¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÆþÌç¼Ô¤ò¼ç¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢LX5BT¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¤ò¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ÆºÆ¤Ó³Ú¤·¤ß¤¿¤¤40¡Á60Âå¤ÎÊý¤ä¡¢¤è¤ê²»¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤20Âå¸åÈ¾¡Á30Âå¤Î¥ì¥³¡¼¥É½êÍ¼Ô¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨ÁØ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÊ³¬¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢2µ¡¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Bluetoothµ¡Ç½¤Ï¤É¤¦»È¤¦¡©
¡¼¡¼ÍÀþ¤ÈBluetooth¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»°±º¡§BluetoothÀÜÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Bluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯»È¤¤Êý¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Bluetooth¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ó¥×¤È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ËÍÀþÀÜÂ³¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²»¶Á´Ä¶¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¹¥¤ß¤ä¤ª»È¤¤¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê
¡¼¡¼¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡©
»°±º¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ë¶õ´Ö¤Ë±Ç¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ì¥³¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤àÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¡×¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤ÏÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢Áàºî¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤é¤·¤¤´Ý¤ß¤ä¿§Ì£¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LX3BT¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¿§Ì£¤È¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢LX5BT¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¹õ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀèÃ¼¤Î¤È¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥À¥¹¥È¥«¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥é¡¼¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤É¥ì¥³¡¼¥É¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÈþ¤·¤µ¤â»ë³ÐÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºÇÅ¬¤Ê¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥·¥§¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¥¢¥Ê¥í¥°ºÆÀ¸¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÉÄ°¤¯¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¡É¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼»Ô¾ì¿äÄê²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬4¡Á5Ëü±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©
»°±º¡§º£²ó¤Î2µ¡¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¡¦ºÇÅ¬²½¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Îµ¡¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë²Á³Ê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¼µÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ä¾ÜºÙ¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
LX3BT
LX5BT
