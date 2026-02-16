¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛNiziU5ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー³«Ëë¡ª¿·¶Ê¡ÖToo Bad¡×¤äÀ¾Ìî¥«¥Ê¡ÖDear¡¦¡¦¡¦¡×¥«¥Ðー½éÈäÏª
NiziU¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØNiziU Live with U 2026 ¡ÈNEW EvoNUtion¡É¡Ù¤¬Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¥Ûー¥ëA¤Ë¤Æ¡¢2·î14¡¦15Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Íè¾ì¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡È¿Ê²½¡É¤òÂ³¤±¤ëNiziU¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹Ç®¶¸¡ª
ËÜ¥Ä¥¢ー¤ÏNiziU¤Ë¤È¤Ã¤Æ5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡£2025Ç¯9·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ21ÅÔ»Ô23²ñ¾ì32¸ø±é¤È¤¤¤¦¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¤«¤Ä½é¤Î¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¡£¤½¤Î´Ö¡¢2Ç¯4¥õ·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNew Emotion¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÇ®¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÈNEW EvoNUtion¡É¤Ï¡ÖEvolution¡Ù¡Ê¿Ê²½¡Ë¤«¤éÍè¤ëÂ¤¸ì¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÎÄÌ¤ê¾ï¤Ë»ß¤Þ¤Ê¤¤¡ÖNiziU¤Î¿Ê²½¡×¤ò³Æ½ê¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤·¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Î®¤ì»Ï¤á¡¢Íè¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤¬MAX¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¯ー¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿MAKO¡¢RIO¡¢MAYA¡¢RIKU¡¢AYAKA¡¢MAYUKA¡¢RIMA¡¢MIIHI¡¢NINA¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£
³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢NINA¤Î¡ÖAichi, make some noise!!¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë1st Album¼ýÏ¿¤Î¥é¥¤¥Ö¥Á¥åー¥ó¡ÖI AM¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Á°½Ò¤Î3rd Album¡ØNew Emotion¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡£2023Ç¯¤Î2nd¥Ä¥¢ー¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ØSUMMER SONIC¡Ù¤ä¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ ¡ÈNiziU BAND¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤½¤Î·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡È¿Ê²½¡É¤ò´Ñ¤ë¤â¤Î¤ËÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ4·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤Î2nd EP¡ØGOOD GIRL BUT NOT FOR YOU¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢RIKU¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤Î¥«¥Ðー¶Ê¡ÖDear¡¦¡¦¡¦¡×¤ò²Î¾§¡£ÀèÆüºÇ¿·EP¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤³¤Î¥«¥Ðー¡£NiziU¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Ï²áµî¤«¤é¼þÃÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏYouTube¤ÎNINA Birthday Contents¤È¤·¤ÆÀ¾Ìî¥«¥Ê¡ÖBest Friend¡×¤Î¥«¥ÐーÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ½Ð±é¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤È¤½¤Î³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÂçÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò9¿Í9¿§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¡¢¤½¤Î¶¯¤¤°¦¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¶Æ°¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÏÂ³¤¡¢¡ØGOOD GIRL BUT NOT FOR YOU¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖToo Bad¡×¤â½éÈäÏª¤·¤¿¡£NiziU¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬±Ç¤¨¤ëËë´Ö±ÇÁü¤ò·Ð¤Æ¡¢âÁ¤¤Á®¸÷¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬1Ì¾¤º¤ÄÅÐ¾ì¡£ÇØ·Ê¤ÎLED¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÖToo Bad¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¢¤¬¤ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ìー¥¶ー¤È¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡È¥Ç¥Ó¥åー6Ç¯ÌÜ¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î´ÓÏ½¤¹¤é¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MC¤Ç¤âÁ´°÷¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¿Ê²½¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢½ª»Ï¤½¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ä¥¢ー¤¬¿ë¤Ë³«Ëë¡£¤³¤Î¸å¤âËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¤Î¸ø±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Ê¤ª¡¢³Æ²ñ¾ì¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥Ä¥¢ー¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¥»¥Ã¥È¤Î·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¸ø±é¤Ç»ØÄêÀÊ/Ãí¼áÉÕ»ØÄêÀÊ/Î©¸«¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¡ÊÀèÃåÀ©¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¡¹¡È¿Ê²½¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯NiziU¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¼¤ÒÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤è¤¦¡£
