ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は、73.11点をマークして5位発進となった。首位のミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）とは6.90点差で、16日（日本時間17日）のフリーに臨む。

演技を終えた木原が、うなだれたまま動けなくなった。得点源のリフトで痛恨のミス。団体でマークした自己ベスト82.84点に9.73点も及ばなかった。

中継局のインタビューで木原は「大きなミスが出てしまったけど、しっかり70点台をキープできた」と懸命に前を向いた。三浦はリフトについて「いつも通りではなかった」と振り返った。

五輪4大会連続出場の木原は、三浦と組んだ2022年北京でペア日本初の入賞となる7位。メダルを獲得すれば、日本初の偉業となる。メダル圏の3位まで1.49点差、首位と6.90点差となった。

フリーは16日（日本時間17日）。三浦は「こういった失敗がないように頑張りたい」と静かに闘志を高めていた。



（THE ANSWER編集部）