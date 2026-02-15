鳥栖vs熊本 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](駅スタ)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 26 安藤寿岐
DF 33 小川大空
DF 41 松岡響祈
MF 20 豊田歩
MF 22 弓場堅真
MF 88 塩浜遼
FW 16 西澤健太
FW 19 鈴木大馳
FW 29 田中雄大
控え
GK 12 松原颯汰
DF 23 北島郁哉
DF 76 磯谷駿
DF 91 上原牧人
MF 2 松本凪生
MF 7 坂本亘基
MF 13 城定幹大
MF 18 玄理吾
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
DF 41 大本祐槻
MF 7 藤井皓也
MF 8 上村周平
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 22 松田詠太郎
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 35 伊藤颯真
MF 17 永井颯太
MF 19 渡邉怜歩
MF 25 那須健一
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
