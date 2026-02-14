¡ÈÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ï¹Åç¤¬¾¡¤ÁÅÀ2¡ª¡¡¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¸å¤Ë¿ôÅªÍ¥°Ì¤â90Ê¬¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤º¡Ä²¬»³¤Ï2»î¹çÏ¢Â³PKÉé¤±¤Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWESTÂè2Àá¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½éÂÐÀï¤À¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢1¾¡1ÇÔ¤È·èÃå¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¡£38ºÐ¤Î¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Âè1Àá¤ò3¡Ý1¤Î¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤È¡¢10Æü¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤â¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤ò2¡Ý1¤Ç·âÇË¤·¸ø¼°Àï2Ï¢¾¡¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢º£Åß¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë3ÆÀÅÀ¤È¡È¿·¥¨¡¼¥¹¡É¤ÎÃÂÀ¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Âè1Àá¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤Î¸ÂÄê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëPKÀï¤ÎËö¤Ë5¡Ý6¤ÇÇÔËÌ¡£¾¡¤ÁÅÀ1¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ë¡À¯Âç³Øºß³ØÃæ¤ÎMF¾®ÁÒ¹¬À®¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢ÌÚ»³Î´Ç·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¸½¡§FCÅìµþ¡Ë¤ÎÇ¡¤¯¡¢¡È¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¸õÊä¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢5Ê¬¤ËÁ°½Ò¤·¤¿ÎëÌÚ¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÁá¤¯¤âÍÉ¤é¤¹¡£¥Û¡¼¥à¤Î¹Åç¤¬ÀèÀ©¡Ä¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤ê¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È10Ê¬¡¢¥²¡¼¥à¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï²¬»³¤À¤Ã¤¿¡£º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Îº®Àï¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë°î¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿MF¹¾ºäÇ¤¤¬È¿Å¾¥Ü¥ì¡¼¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È²¬»³¤Î¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡É¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¡¢0¡Ý1¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¹Åç¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£CB»³ùõÂçÃÏ¤ÎÜ¸¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ÏÎëÌÚ¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FW¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡¢µåºÝ¤Ç·ã¤·¤¯¤ä¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¥À¡¼¥Ó¡¼¤é¤·¤¤ÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È70Ê¬¡¢»î¹ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¾®ÁÒ¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥ë¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¥¡¼¥×¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤¿MFÀîÊÕ½Ù¤ò»×¤ï¤ºÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥À¥Ö¥ë¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇÂà¾ì¤Ë¡£²¤½£·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÏ·àÖ¤µ¤¬¸÷¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¹Åç¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢²¬»³¤¬¼éÀª¤Ë²ó¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¡£77Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÌî½¢ÅÍ¤¬¶¯Îõ¤Ê¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç¥Ë¥¢¾å¤ò¥Ö¥ÁÈ´¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤ê¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥µ¥¤¥É¤ò¹¤¯»È¤Ã¤¿¹¶·â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý1¤Ç¡¢90Ê¬¤Ç¤Ï·èÃå¤¬ÉÕ¤«¤º¤ËPKÀï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎPKÀï¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë3¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢Àè¹¶¤Î²¬»³4¿ÍÌÜMFÆ£°æ³¤ÏÂ¤¬¼ºÇÔ¡£ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¤Ï5¿ÍÁ´°÷¤¬À®¸ù¡£¡ÈÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ÎÂè3¾Ï¤Ï¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë5¡Ý4¤Ç¡¢¹Åç¤¬¾¡¤ÁÅÀ2¤ò³ÍÆÀ¡£²¬»³¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤ÎPKÀïÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï¹Åç¤¬¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¡¢²¬»³¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡1¡Ý1¡ÊPK¡§5¡Ý4¡Ë¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡10Ê¬¡¡¹¾ºäÇ¤¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
1¡Ý1¡¡45¡Ü3Ê¬¡¡¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
¡¡½éÂÐÀï¤À¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢1¾¡1ÇÔ¤È·èÃå¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¡£38ºÐ¤Î¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Âè1Àá¤ò3¡Ý1¤Î¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤È¡¢10Æü¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤â¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤ò2¡Ý1¤Ç·âÇË¤·¸ø¼°Àï2Ï¢¾¡¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢º£Åß¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë3ÆÀÅÀ¤È¡È¿·¥¨¡¼¥¹¡É¤ÎÃÂÀ¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢5Ê¬¤ËÁ°½Ò¤·¤¿ÎëÌÚ¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÁá¤¯¤âÍÉ¤é¤¹¡£¥Û¡¼¥à¤Î¹Åç¤¬ÀèÀ©¡Ä¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤ê¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È10Ê¬¡¢¥²¡¼¥à¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï²¬»³¤À¤Ã¤¿¡£º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Îº®Àï¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë°î¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿MF¹¾ºäÇ¤¤¬È¿Å¾¥Ü¥ì¡¼¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È²¬»³¤Î¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡É¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¡¢0¡Ý1¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¹Åç¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£CB»³ùõÂçÃÏ¤ÎÜ¸¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ÏÎëÌÚ¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FW¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡¢µåºÝ¤Ç·ã¤·¤¯¤ä¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¥À¡¼¥Ó¡¼¤é¤·¤¤ÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È70Ê¬¡¢»î¹ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¾®ÁÒ¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥ë¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¥¡¼¥×¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤¿MFÀîÊÕ½Ù¤ò»×¤ï¤ºÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥À¥Ö¥ë¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇÂà¾ì¤Ë¡£²¤½£·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÏ·àÖ¤µ¤¬¸÷¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¹Åç¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢²¬»³¤¬¼éÀª¤Ë²ó¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¡£77Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÌî½¢ÅÍ¤¬¶¯Îõ¤Ê¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç¥Ë¥¢¾å¤ò¥Ö¥ÁÈ´¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤ê¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥µ¥¤¥É¤ò¹¤¯»È¤Ã¤¿¹¶·â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý1¤Ç¡¢90Ê¬¤Ç¤Ï·èÃå¤¬ÉÕ¤«¤º¤ËPKÀï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎPKÀï¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë3¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢Àè¹¶¤Î²¬»³4¿ÍÌÜMFÆ£°æ³¤ÏÂ¤¬¼ºÇÔ¡£ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¤Ï5¿ÍÁ´°÷¤¬À®¸ù¡£¡ÈÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ÎÂè3¾Ï¤Ï¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë5¡Ý4¤Ç¡¢¹Åç¤¬¾¡¤ÁÅÀ2¤ò³ÍÆÀ¡£²¬»³¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤ÎPKÀïÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï¹Åç¤¬¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¡¢²¬»³¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡1¡Ý1¡ÊPK¡§5¡Ý4¡Ë¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡10Ê¬¡¡¹¾ºäÇ¤¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
1¡Ý1¡¡45¡Ü3Ê¬¡¡¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë