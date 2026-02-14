あまりの大喜びに「無理、尊い…」　海外から“反響”続々「シュンのコーチ、大好き」【冬季五輪】

佐藤のコーチが喜びを爆発。海外から大きな反響があった(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーで、佐藤駿が五輪初出場で銅メダルを獲得した。フリーで186.20点をマークし、SPとの合計で274.90点という結果で、表彰台に上がった。

3位を確信した瞬間に涙を流した佐藤も注目を集めたが、日下匡力コーチがガッツポーズをしながら喜びを爆発させる姿も海外で大きな話題となった。

国際スケート連盟の公式Xはリツイートで、大喜びする日下コーチの映像を紹介。これを見た海外の人たちからは「シュンのコーチ、大好き。あんな風に選手を心から応援してくれる存在がいるって、本当に素晴らしいことだと思う」「本当に心が洗われるし、微笑ましい光景」「彼、本当に幸せそうでもう最高すぎる！！無理、尊い…」「やばい、これ可愛すぎ！！！」「コーチのこと好きになっちゃった！」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]