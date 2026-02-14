全長4.3m級の「ちいさな本格モデル」？

ホンダは、東京オートサロン2026で「WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプト」を世界初公開し、アウトドア志向を強めた仕様が注目を集めています。

コンパクトSUVをベースにした新たな提案として関心が高く、公開直後からユーザーの間でも多くの反響が寄せられています。

WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトは、ホンダが新たに展開する「トレイルライン」に属するモデルで、モータースポーツ部門のHRCがオフロードレースで培ってきた知見を反映した仕様です。

ベースとなる「WR-V」に対してタフさを強めたデザインが与えられ、走破性の向上も図られています。

外観は専用フロントグリルやヘッドライト、前後左右のスポイラーによってより力強い印象となり、最低地上高の引き上げによって悪路での安心感も高められています。

ボディカラーは落ち着いたグレーを基調としつつ、フロントグリル上部やフォグランプまわり、サイドにオレンジのアクセントを配置。トレイルラインを象徴するカラーがアクティブな雰囲気を添えています。

足まわりにはダンロップのオールテレーンタイヤ「グランドトレック AT5」を採用し、リアにはHRCエンブレムを装着。細部までオフロードテイストを感じられる仕上がりです。

ホンダの担当者は「北米では荒れた山道を走るユーザーも多く、そうしたニーズに応える形で『トレイルライン』が生まれました。日本でもクルマを操る楽しさを感じていただければ」と話します。

なお今後は「CR-V」、「ZR-V」、「ヴェゼル」などホンダの主力車種にもトレイルラインが設定される見込みで、その中でもWR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトは最もオフロード色を強めたモデルだそう。

4モデルの中で唯一のガソリン車である点も、山道との相性の良さにつながるといいます。

前出の担当者によれば、会場での反響について「同じWR-Vとは思えないほど印象が違う」という既存オーナーの声が多く寄せられたほか、「マットなボディカラーとオレンジの差し色が映える」「このままキャンプ場に行きたい」といった具体的な感想も聞かれたといいます。

SNSでもユーザーから「差し色のオレンジカラー好き！」「マットなグレーが想像以上に良い」「同じWR-Vとは思えない」「ホイールのデザインが好み」といった好評の声が目立ちます。

「こういう仕様を待っていた」という期待の声もあり、カスタム志向のユーザーからも注目を集めています。

なお、WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトは現時点ではコンセプトモデルで、スペックや価格、発売時期は明らかにされていません。展示を通じて寄せられた反応を踏まえ、今後の展開にも関心が集まりそうです。