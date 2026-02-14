Ãæ´Ú¤ÏÂç¥¥é¥¤¤À¤±¤É³èÌö¤¹¤ë½÷À¤ÏÉ¾²Á¡Ä¿È¶á¤Ë¥¦¥è¥¦¥è¤¤¤ëŽ¢±¦ÇÉŽ£¤Ê¿Í¡¹¤Î4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×
±¦ÇÉ»ÔÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸É®²È¡¦ÎëÌÚÂç²ð¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Í¥Ã¥È±¦Íã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢2023Ç¯¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È±¦Íã¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤ÎÀ¸Á°¤ÎÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ²±¤ä¾Ú¸À¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¤Ê¤¼Éã¤¬¥Í¥Ã¥È±¦Íã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¤ß¤É¤³¤í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡ÖÉã¤Ï¡Ø¥Í¥Ã¥È±¦Íã¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ò¡Ö¸¡¾Ú¡×¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¡¢ËÜ½ñ¡Ø¡Ö±¦ÇÉ»ÔÌ±¡×¤ÈÆüËÜÀ¯¼£¡¡°¦¹ñ¡¦ÇÓ³°¡¦È¿¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÎÏÀÍý¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â¿¼¤¯´ØÏ¢¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ò¡Ö±¦Íã¡×¡ÖÊÝ¼é¡×¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë´ð½à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤é¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢²þ·û¤Ë»¿À®¡¢°¦¹ñ¿´¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¡ö1¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³°¸ò¡¦°ÂÊÝ¡¢·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñÊ¸²½¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÊÝ¼é¡¾¥ê¥Ù¥é¥ë¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¡ö2¡Ë¡£
¢£¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤Ã¤¿±¦ÍãÅªÈ¯¸À
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï»°±º¤Î»ØÉ¸¤¬¤è¤ê¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò´ð½à¤ËÉã¤Î¡Ö±¦Íã¡×ÅÙ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥ì¥Ö¥ì¡×¤À¤È¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡ö3¡Ë¡£°ìÉô¤òÈ´¿è¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÎÅÚÌäÂê¢ªÌµ´Ø¿´
¡¦ÀÊÌÌò³äÊ¬Ã´¢ª»°¿©¤Î¿æ»ö¤ÏÉã¤ÎÌò³ä
¡¦½÷ÀÊÎ»ë¢ª¤½¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Ï¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢½÷À¤Î³èÌö¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÈ¯¸À¤â
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¡Ö¡ÊÉã¤Ï¡Ë¥Í¥Ã¥È±¦Íã¤ÎÄêµÁ¡¢ÊÝ¼é¤ÎÄêµÁ¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ´ð½à¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤êÅý°ìÀ¤ò·ç¤¤¤¿¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡ö4¡Ë¡×¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÉã¤ÎÈ¯¸À¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Í¥Ã¥È±¦ÍãÅª¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¥Í¥Ã¥È±¦ÍãÅª¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Ê¡ö5¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ï¡È¥Í¥Ã¥È±¦Íã¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Í¥È¥¦¥è¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë´¶³ÐÅª´ð½à
¤·¤«¤·¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éã¤ÏÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤òÈãÈ½¤·¡¢ÆîµþÂçµÔ»¦¤òÈÝÄê¤·¡¢½÷À¤òÊÎ»ë¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤Ë´íµ¡´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÆâÍÆ¤äÉ½¸½¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö6¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èà¤ò¡Ö¥Í¥Ã¥È±¦Íã¡×¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¡ÈÄêµÁ¤â¤·¤¯¤ÏÄêµÁ¤Î¤È¤é¤¨Êý¡É¤Î¤Û¤¦¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬»²¾È¤·¤¿ÄêµÁ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´ð½à¤òÊñ³çÅª¤ËËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤È¡Ö±¦ÇÉ¡×Ç§Äê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÉôÊ¬¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÉôÊ¬¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ê¡á¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤À¡Ë¡¢¤À¤«¤é´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢´ð½à¤Î¡È¤¹¤Ù¤Æ¡É¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¿Í¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ
²¿¤«¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤½¤ÎÄêµÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Î¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¤ò¶èÊ¬¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤µ¤ÏÁý¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃÄê¤Î¼ÁÌä¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï·ûË¡9¾ò¤Î²þÀµ¤Ë»¿À®¤Ç¤¹¤«¡¢È¿ÂÐ¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¡Ë¤Ø¤Î²óÅú¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²áÉÔÂ¤Î¤Ê¤¤È½ÃÇ´ð½à¤Ê¤É¡¢¤½¤â¤½¤âºî¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¶È¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤¹¤é¹ç°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ð½à¤À¤«¤é¤È¤«¡¢°Î¤¤ÀèÀ¸¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²¾¤ËÄêµÁ¤·¡¢´ð½à¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤ÎÎã¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤ò·ù¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢·ûË¡¤ä°¦¹ñ¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½÷À¤òÊÎ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢³èÌö¤¹¤ë½÷À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÎã¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö´Ú¹ñÂç¹¥¤¡ª¡¡¤Ç¤âÆ±À°¦¼Ô¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤«¡¢¡ÖÃË½÷¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÊ¿Åù¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤ÏÃË½÷¤È¤âÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤³¤¾¤Ã¤Æ»²ÇÒ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿²¾ÁÛÎã¤Ï¥Ö¥ì¥Ö¥ì¡ÊÅý°ìÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¦ÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤ÏÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉã¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î²¾ÁÛÎã¤â¤ß¤ÊÎ©ÇÉ¤Ë±¦ÇÉ»ÔÌ±¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£±¦ÇÉ»ÔÌ±¤ò4¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ß¤ë
·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¿Í´Ö¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄêµÁ¤â¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê´ð½à¤â¡¢¿Í¡¹¤Î¹ç°Õ¤Ë¤â¤È¤Å¤¯²¾¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÄêµÁ¤È´ð½à¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢±¦ÇÉ»ÔÌ±¤Î´ð½à¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±¦ÇÉ»ÔÌ±¤È¤Ï¹ñ¤äÅÁÅý¤ò¤³¤È¤µ¤é¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¡ÈÄêµÁ¤Î°ìÉô¤ò¶¯¤¯Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢±¦ÇÉ»ÔÌ±¤È¤ß¤Ê¤¹¡É¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤â¤Þ¤¿¤³¤ì¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÎÄêµÁ¤ò´ÊÎ¬²½¤·¤Æ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¹ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢²áµî¤Î¡ÖÆüËÜ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤°¦Ãå¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
£¡¡ÅÁÅý¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÅÁÅýÅªµ¬ÈÏ¡Ê²ÈÂ²¡¦À°¦¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤°¦Ãå¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤¡¡¹ñ¤äÅÁÅý¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤âÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î°ìÉô¤ò¶¯¤¯Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï±¦ÇÉ»ÔÌ±¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë4¥¿¥¤¥×¤Î±¦ÇÉ»ÔÌ±¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤¹¡£
II¡¡ÅÁÅý¡Ê²ÈÂ²¡¦À°¦µ¬ÈÏ¡Ë¤ò°¦¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¿Í¡áÅÁÅý¼çµÁ¼Ô¡Ê£¤ËÂÐ±þ¡Ë
III¡¡¡ÈÅ¨¹ñ¡É¡ÊÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¡Ë¤ò·ù¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¿Í¡áÇÓ³°¼çµÁ¼Ô¡Ê¤¤ËÂÐ±þ¡Ë
IV¡¡¡ÈÀ¯Å¨¡É¡Êº¸ÇÉ¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¡Ë¤ò·ù¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¿Í¡áÈ¿º¸¼çµÁ¼Ô¡Ê¤¤ËÂÐ±þ¡Ë
¢£°¦Áþ¤ò¤è¤ê´µ¯¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤ë´ð½à
¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢»¨¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÄêµÁ¤È¤½¤ì¤Ë¤â¤È¤Å¤¯´ð½à¡¦Ì¾¾Î¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íý²ò¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï³Ø½Ñ½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àµ³Î¤µ¤ä¸·Ì©¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤¦¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â±¦ÇÉ»ÔÌ±¤Î4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤òÂç¤Þ¤«¤ËÉ½¤¹¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÓ³°¼çµÁ¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ°Ê³°¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¤âÈÝÄêÅª¤Ê¿Í¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤«¡¢È¿º¸¼çµÁ¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë·ù¤¤¤ò´Þ¤à¤Ê¤é¤ÐÅ¬ÀÚ¤ÊÌ¾¾Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤«¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤³¤ì¤«¤é²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÊØµ¹Åª¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÌäÂê¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤Ê¤¼¤³¤Î4¤Ä¤Ê¤Î¤«¡É¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¤è¤ê¶¯¤¤°¦Ãå¤â¤·¤¯¤ÏÁþ°¤Î´¶¾ð¤ò´µ¯¤¹¤ë¤â¤Î¡É¤òÁª¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÊ¬Îà°Ê³°¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢±¦ÇÉ»ÔÌ±¤Î¼çÍ×¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö7¡Ë¡£
¾¾Ã« Ëþ¡Ê¤Þ¤Ä¤¿¤Ë¡¦¤ß¤Ä¤ë¡Ë
ÃæµþÂç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø
1974Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£1998Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£2004Ç¯¡¢ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£¸½ºß¡¢ÃæµþÂç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø¡£Çî»Î¡Ê¿Í´Ö²Ê³Ø¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ÎÀ¯¼£¼Ò²ñ³Ø¡¡Í¸¢¼Ô¤Î»Ù»ý¤ÈÅêÉ¼¹ÔÆ°¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¥Í¥Ã¥È±¦Íã¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡Ë¡¢¶¦ÊÔÃø¤Ë¡Ø3¡¦11¸å¤Î¼Ò²ñ±¿Æ°¡¡8Ëü¿Í¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¡ÊÃÞËàÁª½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¾¾Ã« Ëþ