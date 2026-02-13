宮世琉弥 3rdアルバム『Illusion』の収録内容公開！初回生産限定盤に付属するブックレットの表紙も公開
3月25日に発売される、宮世琉弥の3rdアルバム『Illusion』の収録内容が公開された。
初回生産限定盤、初回仕様限定盤（通常盤）CDには、新曲8曲＋既発曲2曲の計10曲が収録。
音楽と花をテーマに自身が作詞した明るく前を向ける「Flower chord」、かっこいいダンス曲「SUPER!!」や「Rebel」、石崎ひゅーいを共作で迎え、ともに作詞作曲をした「美貌録」、Aqua Timezのギター大介とともに作曲し、作詞で崎山蒼志を迎えた「ブラウンシュガー」、作詞作曲、アレンジ、プログラミングなどすべてを自身で作った「We both think alike」など、明るくキラキラした曲からカッコいいダンス曲、ライブで盛り上がれる楽曲から壮大なバラードまで、様々な宮世を感じることのできる多彩な楽曲がラインナップされる。
初回生産限定盤のBlu-rayには、「We both think alike」の制作風景を映したCreative Movie、そしてMV撮影やレコーディング、アートワーク撮影などを収めたアルバムのBehind the Scenes、そして「GRAVITYのMVを収録。なお、「We both think alike」Creative Movieには、宮世琉弥の愛犬・ルディも登場する。
さらに、初回生産限定盤に付属するブックレットの表紙を解禁。ジャケット写真とは違ったクールな一面を切り取ったビジュアルとなっている。初回生産限定盤および初回仕様限定盤（通常盤）のブックレットは、全編撮り下ろしとなる。
■リリース情報
2026.03.25 ON SALE
ALBUM『Illusion』
[CD収録曲] ※初回生産限定盤、初回仕様限定盤（通常盤）共通
01. 美貌録
02. Flower chord
03. SUPER!!
04. GRAVITY
05. Rebel
06. Feel a LIVE
07. ブラウンシュガー
08. Voice
09. 雨に唄えば
10. We both think alike
[Blu-ray収録内容] ※初回生産限定盤のみ
「We both think alike」 Creative Movie
3rd Album 「Illusion」 Behind the Scenes
「GRAVITY」 Music Video
