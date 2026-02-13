斉藤和義のスタッフ公式Instagramが更新され、松嶋菜々子、佐野勇斗ら豪華メンバーとの写真が公開された。

【写真】斉藤和義が松嶋菜々子ら『おコメの女』の“ザッコク”メンバーたちとの集合ショットを公開

■“ザッコク”メンバーとの集合ショット公開

現在、テレビ朝日系列で放送中の松嶋主演のドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』。本作は、東京国税局・資料調査課に新設されたドラマオリジナル部署「複雑国税事案処理室」（通称「ザッコク」）を舞台にした社会派エンタメドラマだ。斉藤の楽曲「鏡よ鏡」が主題歌に起用されている。

斉藤のスタッフは、「今回お伺いしたのはドラマの舞台である《ザッコク》の事務所セット！ 」とドラマの撮影現場を訪れたことを報告。続けて「主演の松嶋菜々子さんをはじめ、ザッコクメンバーの佐野勇斗さん、長濱ねるさん、高橋克実さん、大地真央さんに迎えられ、現場は大盛り上がりとなりました！」と豪華キャスト陣に温かく迎えられたことを伝えた。公開されたのは、斉藤と松嶋を中心に、左に長濱、佐野、右に大地、高橋が並ぶ集合ショットだ。

さらに「テレビで見ているザッコク事務所のセットに斉藤さんも興味津々！」と綴られ、斉藤の無邪気な一面を記した。また、松嶋とはかつて伝説のドラマ『家政婦のミタ』において、主演と主題歌という関係で社会現象を巻き起こした。「そして念願の松嶋菜々子さんとの久しぶりの再会にとても嬉しそうなご様子でした！」とドラマ以来の”念願の再会”であったことを伝えた。

SNSには「豪華な面々ですね」「斉藤さんもどこかのシーンに出てほしい」「会えて良かったですね」といった様々な声が集まっている。

ドラマの公式Instagramにも6人ショットが公開されており、「ミタさんでもコンビだったので大好きです」「菜々子さんと和義のコンビは最強です」といった声が寄せられている。

■キャストとのオフショットの別パターンも公開

また、別の投稿では「撮影現場にお邪魔した時の別カットもお届けいたします」と綴られ、ドラマ出演者とのオフショットが公開された。

松嶋と佐野に挟まれた斉藤が、ふたりと同じように律儀に両手を前で組んでいるチャーミングな3ショット（1枚目）。さらに、壁際で凛とした佇まいを見せる大地との2ショット（2枚目）、穏やかな笑みを浮かべながら高橋と肩を並べる姿（3枚目）、そして松嶋演じる“正子”の因縁の宿敵・箱山哲郎を演じる浅野和之とのカット（4枚）も披露された。