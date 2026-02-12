カタール・トータル・オープン
大会期間：2026年2月8日～2026年2月14日
開催地：カタール ドーハ
コート：ハード（屋外）
結果：[ストーム ハンター / マヤ ジョイヌト] 1 - 2 [アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ]

　カタール・トータル・オープン第5日がカタール ドーハで行われ、女子ダブルス準々決勝で、ストーム ハンター / マヤ ジョイヌトと第4シードのアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが対戦した。
　第1セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが6-2で先取。第2セットはストーム ハンター / マヤ ジョイヌトが6-4で奪い返したが、第3セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが10-4で制し、アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナがセットカウント2対1で勝利した。

