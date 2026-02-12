Kis-My-Ft2¡¢¹â¶¶Î±Èþ»Ò¸¶ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØMAO¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë·èÄê
2026Ç¯½Õ¤ËNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØMAO¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËKis-My-Ft2¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Î¶ÊÌ¾¤Ï¡ÖHEARTLOUD¡×
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖHEARTLOUD¡×¡£¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØMAO¡Ù¤Ï2019Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
YouTube¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æ¥£¥¶ーPV¤â¸ø³«Ãæ¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£µÜÅÄ½ÓºÈ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¥³¥á¥ó¥È
TV¥¢¥Ë¥á¡ØMAO¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶Î±Èþ»ÒÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤ÇËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¿ôÇ¯Á°¤Ë¡ØMAO¡Ù¤ÎÌ¡²è¤ò°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤ÆÊª¸ì¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª¡ª
¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥Ë¥á¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÉÔµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
Kis-My-Ft2¤Î²»³Ú¤¬ºîÉÊ¤ò¤è¤êÁÇÅ¨¤Ë½ÐÍè¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
2026Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷Í½Äê
NHKÁí¹ç¡ØMAO¡Ù
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØMAO¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¸¶ºî¡¿¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡ÖMAO¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×Ï¢ºÜ¡Ë
(C)¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖMAO¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ