あいのり･桃、３歳次男の眼瞼下垂症定期検診へ「視力は…」
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が10日、オフィシャルブログを更新。約１年前に眼瞼下垂症の手術を受けた３歳の次男“じろ”君の定期健診へ行ったことを報告した。
この日、「【眼瞼下垂症】目の検査結果におどろき…！」と題してブログを更新した桃。絵文字を交えながら「今日はじーの目の定期検診に、大学病院へ！」と明かし、 「なんと、待ち時間…３時間。長い、長すぎた…！！！！！ 」と待ち時間の長さに驚いた様子でつづった。
続けて、気になる検査結果については「視力は全く問題ない、それどころか、普通の３歳児よりも目がかなり良い方みたい」と説明。左右差も「ほとんどないみたい」といい「良かった良かった」と胸をなで下ろした。
次男は生まれたばかりの頃から目のことで心配があったといい「生まれたばかりの時はどうなるかと思ったけど…」と当時を回顧し「生活に支障はなさそうで、本当に良かった…」と母としての率直な心境をつづった。
最後には【おまけ】として、自身の近影も披露。キャップにブラックのアウターを合わせ、顔まわりを覆う高機能フェイスカバー「ヤケーヌ」を着用したスタイルで「ヤケーヌって、小顔に見える！！！」「呼吸が楽にできるように、２段階になってるから！」とその機能性をアピール。「本当はここまであごあるのに！笑」とユーモアを交えつつ「本当手放せないアイテム。ベストバイ2026。笑」とお気に入りぶりを明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ジロくん、ほんとに可愛い」「これで安心だね」「生活に支障がない程度の左右差だけで良かったね」「じーちゃん頑張ったね」「桃ちゃん付き添いお疲れさまでした」「良い結果で、ひと安心ですね」、さらには「視力問題なくて良かったですね」「３時間待ちは大変だけど安心できて何より」「じーくん頑張ったね」「ヤケーヌ気になってました！」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる 22年５月５日に第２子次男が誕生している。
