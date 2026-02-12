最近のランドセル選びでは、色やデザインの多様化に加え、背負い心地や体への負担軽減といった機能面にも注目が集まっている。

株式会社セイバンが報道関係者向けに開催したラウンドテーブルでは、通学時の負担をどう減らすか、そして選ぶ楽しさをどう広げるかという2つの視点から、2027年度モデルの進化が語られた。

荷物の増加で変わる「ランドセルに求められる役割」

近年のランドセルを取り巻く状況として特に話題に上がるのが、「ランドセル症候群」という言葉に代表される小学生の荷物量の増加だ。

学習指導要領の内容充実などに伴い、荷物重量が増加したことで、体への負担がより意識されるようになっている。

その中で注目されているのが、単純な本体の軽量化ではなく、背負い方や姿勢そのものを見直すことで「体感重量」を減らすという考え方だ。

以下の写真では、右のマネキンのようにランドセルと背中の間に隙間が生まれてしまうと、前傾姿勢になるのが分かる。一方、左のマネキンのように高い位置で背負ったり、背中との密着度が高まると、自然と姿勢が正されやすくなる。

セイバンの2027年度モデルでは、そうした課題に対応する業界初の2つの新機能が搭載されている。

重心を高く保ち、自然な姿勢をサポートする「リフトアップ プラス」

新たに搭載された「リフトアップ プラス」は、ランドセル下部のベルト部分にパーツを設けることで、背負った際の重心位置を高く保つ構造を採用している。

重心が低いと、体が後ろに引っ張られて前傾姿勢になりやすい。一方で、重心が高い位置にあるとわずかな前傾で重心を足元へ移動できるため、自然な姿勢を維持しやすいという。

この機能が開発された背景には、筋力が十分に発達していない低学年の小柄な子どもほど姿勢を崩すことでバランスをとる傾向が強く、高い位置で背負うことの重要性が意識されたことがある。

密着性と通気性を両立する「背中ハニカムクッション」

もう一つの新機能が「背中ハニカムクッション」。

ランドセルを背負った際、背中への密着性が低くなると、肩への負担が増えやすくなる。サイズの異なるハニカム形状の穴を持つクッションを4層構造で組み合わせることで、背中の密着面積を増やし、体格を問わず快適に背負いやすくしている。

密着性を高めると蒸れやすくなるという課題に対しては、内部に空気の通り道を設け、歩くたびに空気が入れ替わる設計を採用。構造面の工夫によって快適な背負い心地を実現した。

機能だけでなく、カラーと素材にも変化

機能面に加えて、2027年度モデルではデザイン面のアップデートも行われている。

2年ぶりに登場する新生地「アンジュエール クレヴァス」は、細かな格子状のシボ加工が特徴で、キズが目立ちにくい上品な質感が魅力だ。特に男の子に人気の高い黒系カラーに、新たな表情を加えている。

また、女の子向けには、流行のくすみカラーを取り入れたパール色の新シリーズ「ルナシリーズ」が登場。

色つきのパール粉を使用することで、光の当たり方によって繊細なツヤ感が出るよう工夫されており、派手すぎない落ち着いた印象に仕上がっている。

「背負いやすさ」と「選ぶ楽しさ」を両立するランドセルへ

今回のラウンドテーブルを通して感じたのは、ランドセルが実用性とデザイン性の両立をより強く意識するようになっている点だ。

毎日使うものだからこそ、体への負担を減らす機能は重要。その一方で、カラーや素材の選択肢が広がることで、子どもが自ら好きなモデルを選べる楽しさも増している。

ランドセル選びが本格化するこれからの時期、価格だけでなく、姿勢への影響や背中の快適性、素材や色味の違いといった点にも目を向けたい。

実際の通学の様子を思い浮かべながら選ぶことで、より納得感のあるランドセル選びにつながりそうだ。