PlayStation Storeにて、「PlayStation Indiesセール」が2月25日まで開催されている。

今回のセールでは人気のインディーズタイトルが最大75％となる。墓場文庫によるホラーアドベンチャー「都市伝説解体センター」は20％引きの1,584円、長期間にわたってアップデートが続いている「No Man's Sky」は60％引きの2,420円、「PowerWash Simulator 2」は15％引きの2,524円、「Jump King」は15％引きの1,683円などとなっている。

最大とする75％引きタイトルは「Techtonica」の825円。この他カイロソフトの「プロレスリング物語」などは30％引きの1,050円などで販売されている。

都市伝説解体センター

PowerWash Simulator 2

No Man's Sky

Jump King

Techtonica

プロレスリング物語

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

No Man's Sky - © 2016 Hello Games Ltd. Developed by Hello Games Ltd. All rights reserved.

(C) 2025 FuturLab Limited. All rights reserved.

(C) 2020 Pikii/ Nexile/ UKIYO Publishing Limited.

(C)Fire Hose Games, Inc

(C)KAIROSOFT CO.,LTD. All Rights Reserved.