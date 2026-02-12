「成功体験の達成感は1日で忘れろ」世界記録から“ポスティングで配れる枚数”へ目標を変えた、清水宏保の仕事論
成功を手にしたあと、人はどうやって「次の目標」を見つければいいのか。
長野五輪で金メダルを獲得したスピードスケート選手・清水宏保さんは、引退後、介護とスポーツを掛け合わせた多角的な事業の経営に挑戦してきました。自ら目標をつくることで、働くモチベーションを育てていったといいます。
後編では、清水さんの仕事論を軸に、目標をどう見つけるべきか、そしてキャリアを積み重ねていく上で大切な姿勢とはなにかを掘り下げます。
アスリートに限らず、多くの社会人にとってヒントとなる考え方が詰まっています。
前編： 金メダリストでも「36歳、スキルなし」の絶望。清水宏保が語る、キャリアの捨て方と作り方
5年間の「低空飛行」で見つけた、新しいモチベーション
――36歳で、第二の人生を歩み始めた清水さんですが、仕事はすぐに楽しくなったのでしょうか？
いえ。2013年から会社を稼働し始めたのですが、2018年ぐらいまでは「向いていないな」と思っていました。それは、なにを目標に置いたらいいのかが分からなかったからです。
でもあるとき、現役時代はずっとタイムという数字と戦っていたのだから、数字を目標にしようと思ったら、モチベーションも湧きやすくなりました。
――次の人生を楽しむために、5年間も踊り場のような段階があったんですね。
そうですね。今では、その低空飛行の期間にもがいたことは、必要だったと思えます。
やっぱり課題が見つからないのは辛いんですよ。自分自身がなにをやるべきかが分からないと苦しい。だから、 どんな仕事でも、自分で課題をつくる習慣が大事 だと改めて気が付きました。
――とは言え、目標を立てるのも難しくないですか？
目標は小さなもので良いんですよ。たとえば、僕は自社のリハビリ施設のチラシをポスティングしていた時期があります。そのときは「今日は5,000部配れたから、明日は1万部配るぞ」という目標を立てていました。そんなことでもいいと思います。
――金メダリストの清水さんが、自らポスティングをしていたんですか！？
やっていましたよ（笑）。ポスティングは夜中の1時から朝の5時までやっていました。そしたら奥さんに「ススキノに飲みに行ってるでしょ」と怒られて……。「違うわ！ 体張って仕事してるんだよ」と、よく喧嘩になっていました（笑）。
ポスティングも工夫がいるんです。たとえば、折り方によって投函のしやすさが変わる。あと、入れ方もあえて新聞折込みの間からはみ出して入れるようにすると、目に留まりやすくなって申し込みに繋がるとか、そんなことを研究していました。
金メダルの栄光より、本気の失敗に価値がある
――世界記録や五輪を目指していたところから、ポスティングで配れる枚数に目標を切り替えたのは面白いですね。
アナログなことをやると達成感を抱きやすいんですよ。そういった自分なりのやりがいを見つけることが大事です。
ちなみに、会社の設立当初は利用者さんの送迎やセラピストのお手伝いをしていました。居宅介護支援センターに営業にも行っていましたね。名刺とパンフレットを持っていくと、「えー、なんで清水さんが来るんですか」と驚かれて、一緒に写真を撮ったりしていました（笑）。
――イチからの挑戦をする中で、金メダリストとしてのプライドが邪魔することはなかったですか？
いや、むしろ知ってもらっていることが強みだと思っていたので、プライドなんてものは全く感じていなかったです。
僕は 「成功体験の達成感は1日で忘れろ」 が持論です。たとえばオリンピックで金メダルを獲っても、その翌日には次の目標を持っていないとダメなんですよ。達成感なんて、その日の夜まででいいんです。それに浸って、次の目標がいつまでたっても現れないのは絶対に良くない。リセットして、新しい目標を考える切り替えをしないといけません。
成功体験は大事だと言われますけど、 本気でやった失敗体験のほうがよっぽど大事 ですよ。それは小さなことでもいい。なんだって本気で取り組めば、結果が出なければ悔しいんです。
若いころの挫折は、「世界が終わった」くらい感じるが、時間・体力・選択肢が残っているため、失敗が“経験値”に変わりやすい。
一方で、歳を重ねてからの挫折は、感情は意外と冷静に受け止められるものの、回復に時間がかかる。そのため、やり直しの“幅”が狭く、失ったものが現実的に重い。
若いころの挫折は「痛みは強いが治りは早い打撲」、歳をとってからの挫折は「骨折に近い」感じなんです。
スポーツの世界も同じで、若いうちに負け方・転び方を知っている人ほど、後半で致命傷を負わずに済む。
だから、若いうちにたくさん本気の失敗をしたほうが良い。
――過去を振り返ることはあまりしないですか？
あくまでも基準として、過去を振り返ることはあります。自分が精神的に弱くなってきたり、モチベーションが落ちてきたら、どれだけ成長してこれたのかを確認するために過去を見る。そして1ミリでも成長していたら納得する。でも、すぐにそれを忘れて「よし、じゃあここからもっと伸ばしていくためにどうするか」と考えますね。
「自分は弱い」と認める。ストイックの代名詞が教える、環境づくりの極意
――前編ではやりたいことが見つからない人へのアドバイスを伺いましたが、「やりたいことはあるけど一歩を踏み出せない人」へのアドバイスも教えていただけますか。
実は僕自身は、すごく弱くて甘い人間なんですよ。現役のときも、1人でいたら練習はしないし、好きなことをずっとやっているような選手でした。ストイックなイメージを持たれていますけど、隙あらばサボるタイプです（笑）。
だから、ストイックな人間と関わるようにしたんです。そういう人間と話したり、一緒に練習したりして、自分を変えていきました。つまり、環境が大事なんですよ。
――踏み出すためには、周りの環境を変える勇気が大切だということですね。
そうです。最近、刑務所に講演に行ったんです。そのときに聞いたのですが、再犯してしまう人は、ほとんどが元の環境に戻るそうです。周りの仲間や生活環境を変えることができず、自分の殻を破れない。逆に再犯しない人たちは、思いっきり環境を変えることができるそうです。
その話を聞いたときに、自分の現役時代を思い出しました。人間は甘いから、自分に厳しくできる人なんてそうそういない。 その甘さを理解して、自ら環境を整えることが大事なんだと思います 。
――清水さんが自分の会社に入ってくる若者に“これだけは伝えたい”ということはありますか？
自分の武器となるものを身に付けるぐらいまでは働いてもらいたいですね。たとえば新しい部署に入って、たいして仕事を覚えないうちに「これ、自分に合わないな」と思ってしまうのは、もったいないじゃないですか。
転職するのもいいと思うんですが、学べることは学ぶだけ学んで、身に付くものを身に付けて次のステージに行ってほしいです。
――入社して働いてみたら、「明らかに自分がやりたかったことと違った」というケースもあると思います。それでも辞めるまでは一生懸命やることが大切ですか？
絶対にそのほうがいいと思いますね。そこで経験できたことが、その後の人生でなにかに結び付く可能性もありますから。
僕自身、「引退後はゼロからスタートしよう」と思っていましたが、結局前のキャリアで一生懸命やっていたことが、今のキャリアに結び付いていると感じています。キャリアは、繋がっていくんですね。
一生懸命な姿勢は周りも見ているし、そういう人には次のチャンスもくるんです。無駄だと思うことも、自分次第で意味のある経験に変えていけるので。そこは考え方ひとつかなと思いますね。
プロフィール清水宏保（しみずひろやす）
1974年、北海道帯広市出身。3歳からスケートを始め、1991年に日本高校新記録（500m）を出し、さらに全日本スプリントで総合4位に入賞し脚光を浴びる。1993年には18歳でワールドカップ初出場初優勝という快挙を成し遂げ、世界のトップスケーターの仲間入りを果たした。その後、長野五輪500mで金メダル、1000mで銅メダル、ソルトレークシティー五輪で銀メダルを獲得するなど、長年にわたって世界のスピードスケート短距離界の第一人者として活躍を続ける。2010年3月に現役を引退した後は、札幌市にリハビリ・通所介護事業、訪問看護事業、フィットネススタジオ事業、高齢者住宅事業など多角的にサービスを提供する株式会社two.sevenを設立し、経営者として積極的に活動。また、講演会の出演や執筆活動など、文化人としての顔も持つ。X（旧Twitter） @shimizuhiroyasu Instagram @shimizu27hiroyasu YouTube 清水宏保 太ももチャンネル
取材・文：前多勇太
撮影：原田直樹
編集：求人ボックスジャーナル編集部 内藤瑠那
