舞台「刃牙」第2弾は“最凶死刑囚編”！佐藤祐吾、湯本健一、新井將ら豪華キャスト集結で7月上演
2024年12月に大きな話題を呼んだ舞台『刃牙 THE GRAPPLER STAGE』(通称：刃牙ステ)が、待望の第2弾として帰ってくる。タイトルは『刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 ー最凶死刑囚編ー』。2026年7月、新宿FACEにて上演される。
【写真】範馬刃牙や松本梢江など、キャストビジュアルを見る
■“実写化不可能”を覆した刃牙ステ、屈指の人気エピソードに挑む
シリーズ累計発行部数1億部を超える格闘漫画の金字塔『刃牙』。実写化不可能と言われた原作を見事に舞台化し、前作は大きな反響を呼んだ。今回は第2部『バキ』シリーズから、ファンの間でも屈指の人気を誇る「最凶死刑囚編」が描かれる。
「敗北を知りたいッッ」――その一念で脱獄した最凶の死刑囚たちが、地下闘技場無敗の王者・範馬刃牙の首を狙い東京に集結する。強さとは何か、敗北とは何か。前作を超える超ド級の肉弾バトルが幕を開ける。
■2.5次元舞台の実力派が“最凶死刑囚”に！注目のキャスト陣
前作に引き続き、範馬刃牙役を演じるのは佐藤祐吾さん。『刀剣乱舞』『NARUTO』『弱虫ペダル』『僕のヒーローアカデミア』『鬼滅の刃』など、原作ファン・舞台ファンなら誰もが知る話題作に出演してきた実力派だ。ヒロイン・松本梢江役の大西桃香さん(元AKB48)、愚地克巳役の日向野祥さん、プロレスラーとしても活躍する桜庭大翔さん(花山薫役)、元K-1ファイターの武田幸三さん(愚地独歩役)ら、前作で好評を博したキャスト陣が続投する。
そして新たに登場する"最凶死刑囚"を演じる面々にも注目したい。ドイル役にはミュージカル『忍たま乱太郎』で6年間にわたり立花仙蔵を演じてきた湯本健一さん。スペック役には舞台『東京リベンジャーズ』柴大寿役、舞台『弱虫ペダル』御堂筋翔役などで知られる新井將さんが名を連ねる。シコルスキー役に才川コージさん、柳龍光役に塚田知紀さんと、実力派キャストが新たに集結した。
さらに加藤清澄役に新井雄也さん、ストライダム役に吉田宗洋さんが新たに加わり、物語に厚みを添える。脚本・演出は前作から引き続き田中大祐さんが務める。
■7月23日から新宿FACEで全10公演！
公演は2026年7月23日(木)から7月28日(火)まで、新宿FACE(東京都新宿区歌舞伎町)にて全10公演が行われる。チケット料金は一般チケットが8800円、特典付きチケットが9900円。特典付きチケットにはKVクリアファイルとランダムフォトグレイカードが付属する。なお、来場時には別途ドリンク代600円が必要となる。
■今すぐチェック！オフィシャル先行受付スタート
チケットの発売スケジュールは段階的に実施される。オフィシャル先行の受付がスタートしたので、早めにチェックしよう。
【オフィシャル先行(抽選)】
申込期間：受付中〜2026年2月15日(日)23時59分
【FC先行・カンフェティプレミアム会員先行(抽選)】
申込期間：2026年2月16日(月)19時〜2月23日(月)23時59分
※受付方法は各種FCサイト内にて確認
※各種先行特典付
【カンフェティ先行】
申込期間：2026年3月2日(月)19時〜3月15日(日)23時59分
【一般発売】
申込期間：2026年4月13日(月)19時〜
前作を見逃した人も、あの熱狂をもう一度味わいたい人も、このチャンスを逃さないようにしてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)板垣恵介 (秋田書店) 1992
(C)刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 製作委員会
