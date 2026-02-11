「大谷翔平もやっていたのになぜ？」韓国18歳のボード放り投げ批判は「揚げ足取り感が否めない」　母国メディア不満【冬季五輪】

2023年WBC決勝を制し、自らのグローブを投げる大谷翔平(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアでは、村瀬心椛が金メダルを獲得し、日本中が盛り上がった。その一方で、銅メダルに輝いた18歳のユ・スンウン（韓国）の行動に一部から非難の声が集まった。

現地時間2月9日の決勝。ユ・スンウンは2回目に83.25点の高得点をマーク。しかし、喜びのあまりか、着地した後にボードを放り投げ、それを拾い上げて雪面に叩きつけたのだ。

競技道具の粗雑とも見える扱いに、SNS上では批判的な声が上がった。これを受け、韓国メディア『STARNEWS』が「ボードをなぜ投げる？ 日本で困惑の怒り爆発…韓国18歳の『スノーボードの天才』ユ・スンウンへ的外れな非難」と題した記事を掲載。また、別の記事では「『恥知らずな振る舞い』と物議」「大谷翔平もやっていたのになぜ？」というトピックで報じた。

「いささか揚げ足取り感は否めない。ユ・スンウンが金字塔を打ち立てたのに、日本の一部の世論からその振る舞いに対して理不尽な批判が上がっている」