岡本信彦「ヒロアカ」爆豪のオーディション秘話告白 印象的なエピソードも「アフレコ中に泣きました」
【モデルプレス＝2026/02/10】「ABEMA アニメチャンネル」では、「SHIBUYA ANIME BASE（＃シブアニ）」＃75が、2月6日に生放送。声優の岡本信彦が、自身を育ててくれたキャラクターやアフレコの撮影秘話を明かした。
◆岡本信彦「ヒロアカ」爆豪のオーディション秘話告白
アニメ関連業界で働く人の仕事や人柄を深堀りする「ギョーカイ深掘りコネクション」のコーナーでは、2026年で声優デビュー20周年を迎える岡本のインタビューが放送。グルメに精通し、業界内外に友人の多い岡本は、自らの性格を「イエスマン」だと分析。「仕事に関してのイエスマンはめっちゃいいことだと思っていて、お仕事の縁が続くイメージがある」とその理由を語った。そんな岡本が参考にしている先輩声優として名を挙げたのは声優・浪川大輔。「仕事のスタイルが好き。人との縁を大切にする姿を見ていると、俺は浪川さんみたいにはなれないんですけど“浪川イズム”みたいなものは尊敬している」と明かした。
さらに印象的なエピソードとして「最終話の最後のセリフ『来い、デク』」を挙げ、「アフレコ中に泣きました。主人公（デク役）の山下大輝くんもめっちゃ泣いてた」と貴重なアフレコ現場の様子を振り返った。さらに番組では、岡本がこれまでの声優人生20年間を採点する場面や、声優兼事務所社長として語る「10年後の夢」なども公開した。
◆久保ユリカ、“破天荒”エピソード明かす「事務所はバチギレ（笑）」
「私のアニメ履歴書」では、ゲスト・久保ユリカのアニメ遍歴を深掘り。驚きのエピソードが飛び出した。中学校1年生のときに雑誌モデルとして芸能活動を始めた久保だが、ちょうどその頃、同級生の勧めで観た「機動戦士ガンダムSEED」にハマり、声優という職業に興味を持ったという。所属事務所に「声優やりたいです」とアピールするも叶わず、なんと久保は「（所属中に）他の声優事務所の特待生オーディションに応募して…」と告白。これにはMCの岩井勇気（ハライチ）も「所属しているんでしょ！？ヤバい人じゃん！」と猛ツッコミを入れた。
久保は「そうなんです！ヤバい人なんです（笑）本当に破天荒だったので」と認めつつ、「応募したら正直いいところまで行ってしまって…雑誌に候補生として掲載されたんです」「そしたらそれを見たファンの方がファンレターをくれて、事務所にバレて…事務所はバチギレ（笑）」と当時の騒動を回顧。結局オーディションには落ちてしまい、その報告をすると事務所からは「そっか…」と言われたというオチまで語り、スタジオを驚かせた。しかしその後、諦めずに夢を追いかけ、「ラブライブ！」の小泉花陽役を演じ、念願の声優活動を開始したことを明かした。
◆ハライチ岩井勇気のおすすめ冬アニメは？
また、岩井が見たおすすめの冬アニメを紹介するコーナーでは、少女たちが巻き起こすデスゲームサスペンス「死亡遊戯で飯を食う。」と、豪快アクションが織りなす「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」をピックアップ。「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」について、岩井は「最近見なかった主人公。2000年代頃は性格が粗野で戦い方が無骨な主人公って結構いたじゃないですか。でも最近はスカしていたりするキャラクターも多い中で、久しぶりにこういう主人公を見たなって。男らしくて憧れちゃう」と絶賛した。
「教えてオススメ冬アニソン2026」のコーナーでは、仲村宗悟が番組お馴染みのタワーレコード新宿店を訪れ、アニソンコーナー担当の樋口さんに直接リサーチを敢行。樋口さんは、テレビアニメ「姫様“拷問”の時間です」オープニングテーマのILLIT「Sunday Morning」と、テレビアニメ「魔都精兵のスレイブ2」オープニングテーマ「光よ、僕に。」を紹介した。さらに、タワーレコード新宿店に本番組のコーナーを作ってもらう約束について、仲村が直談判する一幕も。果たして樋口さんの回答とは？（modelpress編集部）
