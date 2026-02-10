株式会社ニコンイメージングジャパンは、対象製品の購入でキャッシュバックを受けられる「Nikon Creators 応援 スプリングキャンペーン2026」を2月13日（金）から実施する。

期間中に対象製品を購入し、ニコンイメージング会員の登録、製品登録を行った上で応募すると、所定の金額分のキャッシュバックが得られる。

対象の製品・キットは多岐にわたり、1月30日発売の新製品「NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1」が含まれる「Z5II 24-105 レンズキット」も、1万5,000円分のキャッシュバックが設定されている。

ミラーレスカメラ、ミラーレスカメラ用交換レンズに加え、今回もデジタル一眼レフカメラの「D850」「D780」が対象に選ばれている。引き続きデジタル一眼レフカメラ用のレンズは対象ではない。

キャンペーン名

Nikon Creators 応援 スプリングキャンペーン2026

75,000円キャッシュバック

Z9 ボディー Z8 ボディー

70,000円キャッシュバック

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

65,000円キャッシュバック

Z6III 24-120 レンズキット

50,000円キャッシュバック

Z7II ボディー Z6III ボディー D850 ボディー D780 ボディー

45,000円キャッシュバック

Zf 40mm f/2（SE） レンズキット（ブラック） Zf 40mm f/2（SE） レンズキット（シルバー）

40,000円キャッシュバック

Zf ボディー（ブラック） Zf ボディー（シルバー）

30,000円キャッシュバック

NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

20,000円キャッシュバック

Z6II ボディー Z6II 24-70 レンズキット NIKKOR Z 35mm f/1.2 S NIKKOR Z 50mm f/1.2 S NIKKOR Z 85mm f/1.2 S NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S NIKKOR Z 14-30mm f/4 S NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

15,000円キャッシュバック

Z5II ボディー Z5II 24-50 レンズキット Z5II 24-105 レンズキット Z5II 24-200 レンズキット Z5 ボディー Z5 24-50 レンズキット Z5 24-200 レンズキット Zfc 28mm f/2.8 Special Edition キット NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

10,000円キャッシュバック

Zfc ボディー Zfc 16-50 VR レンズキット NIKKOR Z 20mm f/1.8 S NIKKOR Z 24mm f/1.8 S NIKKOR Z 35mm f/1.8 S NIKKOR Z 85mm f/1.8 S NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 NIKKOR Z 70-180mm f/2.8

7,000円キャッシュバック

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S NIKKOR Z 26mm f/2.8 Z TELECONVERTER TC-1.4x Z TELECONVERTER TC-2.0x

5,000円キャッシュバック

Z30 ボディー Z30 16-50 VR レンズキット Z30 ダブルズームキット Z30 12-28 PZ VR レンズキット NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 NIKKOR Z 28mm f/2.8 NIKKOR Z 28mm f/2.8（Special Edition） NIKKOR Z 35mm f/1.4 NIKKOR Z 40mm f/2 NIKKOR Z 40mm f/2（SE） NIKKOR Z 50mm f/1.4